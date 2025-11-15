Британский певец Робби Уильямс может ослепнуть из-за уколов для похудения

Популярный британский певец Робби Уильямс столкнулся с серьёзной угрозой для здоровья после использования модных инъекций для снижения веса. 51-летний артист, неоднократно признававшийся в ненависти к своему отражению, обратился к препаратам для диабетиков, чтобы быстро сбросить лишние килограммы, но теперь рискует потерять зрение.

«Я был одним из первых, кто попробовал уколы для похудения, но стал замечать, что моё зрение ухудшается. Оно было размытым уже некоторое время, и становится только хуже», — рассказал он в интервью Daily Mail.

Певец категорически отвергает возрастные изменения как причину проблем и уверен, что виной всему именно инъекции. Он признался, что во время выступлений уже не может разглядеть лица зрителей в зале.

Бывший участник группы Take That подчеркнул, что хочет предупредить других о возможных опасных последствиях и призвал людей тщательно изучать вопрос перед началом подобной терапии. При этом артист отметил и положительные стороны лечения — инъекции помогли ему избавиться от давних проблем с психическим здоровьем и «постоянных душевных мук».

Параллельно с медикаментозным лечением Уильямс кардинально изменил образ жизни, включив в своё расписание ежедневные тренировки, занятия растяжкой и силовые упражнения.

Робби Уильямс — британский певец и автор песен, получивший мировую известность как участник группы Take That, а затем успешной сольной карьеры.

Инъекции для поддержания идеальной внешности стали обычным делом и для звезд российского шоу-бизнеса. Певец Шура, например, похудел на 48 кг благодаря «Оземпику» и теперь готов к пластике, заявив о полной готовности к любым преображениям. Он открыто признает использование этого «чудо-препарата», который помог ему сбросить вес. По мнению артиста, современный артист должен быть красивым и ухоженным, а не шокировать публику, как это приходилось делать ему в 90-е ради выживания.