В СССР на этих чудо-напитках худели абсолютно все — 3 рецепта полезного киселя без сахара

Все помнят тот самый кисель из СССР, который продавался в порошковом виде. Обычно его использовали в качестве сладкого напитка для детей, некоторые даже не разводили порошок водой, а иногда ели просто так. Кстати, порошковый кисель продаётся до сих пор, его делают из настоящих ягод: черники, ежевики, малины... Но для здоровья лучше, конечно, приготовить этот советский продукт дома. Рассказываем в материале, как кисель попал в СССР и как его готовить, какой вкуснее и в чём тут польза для здоровья.

Как готовить кисель и какой вкуснее: три рецепта

Как готовить кисель в духе СССР? А как приготовить кисель, чтобы он напоминал тот самый — древний, славянский? Фото © «Шедеврум»

А теперь самое вкусное: давай вспомним, какие кисели в СССР были настоящими хитами. Эти напитки не только утоляли жажду, но и служили полноценной едой, особенно в холодное время года. У каждой хозяйки были свои секреты приготовления, а рецепты передавались из поколения в поколение. Мы расскажем о трёх самых популярных видах — ягодном, ржаном и овсяном. Последний и вовсе называли чудо-напитком для стройной фигуры: он помогал надолго утолять голод и поддерживать здоровье без лишних калорий.

Ягодный кисель СССР — рецепт

Ягодный кисель как из СССР — каков рецепт, как его приготовить, какие ягоды нужны? Фото © «Шедеврум»

Для приготовления ягодного киселя вам понадобится нехитрая подборка ингредиентов. Во-первых, если вы дачник и у вас на участке растут ягоды, можете готовить блюдо из того, что ещё с августа или сентября заморожено на зиму. Во-вторых, вам нужен крахмал. А вот и чёткий список ингредиентов: 400 граммов замороженных ягод;

3 столовые ложки картофельного или кукурузного крахмала;

100 граммов мёда — по желанию.

Теперь расскажем рецепт ягодного киселя как в СССР, только здоровее. Да, мы специально не стали упоминать сахар и заменили его мёдом, чтобы сделать десерт более диетическим и здоровым. Итак, готовим ягодный кисель. Положите замороженные ягоды в кастрюлю, залейте их 250 миллилитрами воды, накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне. Снимите кастрюлю с огня, измельчите ягодную массу блендером, протрите её через сито. Влейте полтора литра кипятка, добавьте мёд. Снова доведите воду до кипения. Разведите крахмал с 200 миллилитрами кипячёной, но прохладной воды. Влейте раствор тонкой струёй в кастрюлю, помешивая. Кипятите и помешивайте ещё две минуты. Разлейте в чашки.

Как в СССР готовили ржаной кисель

Приготовить ржаной кисель будет легче. Это будет оригинальный рецепт — то, что ели и пили наши далёкие предки, славяне. Фото © «Шедеврум»

Если вы хотите совершить диетическое путешествие во времена древних славян, то ржаной кисель — ваш первый кандидат на готовку. Для него по ингредиентам даже особо ничего не нужно, только ржаная мука да вода. Можно добавить немного соли или, наоборот, мёда. Но у наших предков такой роскоши, как соль, зачастую не было. Поэтому для исторической достоверности можно обойтись и без дополнительных ингредиентов. Итак, понадобятся: 800 миллилитров воды;

3 столовые ложки ржаной муки.

Ну а рецепт приготовления этого киселя достаточно прост. Ржаная мука сама будет давать нужную консистенцию, подобно крахмалу, а пахнуть блюдо будет свежим чёрным хлебом. Порядок действий таков: Смешайте 3 столовые ложки муки с водой. Доведите до консистенции сметаны. Отправьте в прохладное место до завтрашнего дня, чтобы будущий кисель забродил. На следующий день варите кисель на среднем огне до загустения.

Овсяный кисель — напиток для похудения времён СССР

Советский чудо-напиток для похудения: рецепт диетического овсяного киселя. Фото © «Шедеврум»

Овсяный кисель в наши дни обычно делают из каши сорта геркулес. Вам нужны будут овсяные хлопья, но с ними придётся поработать. Вот какие ингредиенты понадобятся для вкусного овсяного киселя: 100 граммов овсяных хлопьев сорта геркулес;

1 столовая ложка мёда;

1 литр воды.

Приготовить овсяный кисель по заветам наших предков тоже не очень сложно. Но вам понадобится достаточно много времени. Дело в том, что овёс нужно подвергнуть лёгкому брожению, как и рожь. Рассказываем, как получить овсяный кисель. Измельчите овсяные хлопья в кофемолке, чтобы получилась своеобразная мука. Залейте хлопья водой в кастрюле из нержавеющей стали. Хорошо перемешайте до стабильной консистенции. Накройте кастрюлю салфеткой, оставьте в тёплом месте на 12 часов. Раз в 3 часа перемешивайте. Через 12 часов появится пенка — это продукт брожения. Если сейчас дать ему перебродить, получится как раз то, что готовили наши предки. Процедите кисель, овсянка должна отделиться от своей жидкости. Жмых можно выбросить или использовать для оладий. Поставьте овсяную жидкость на маленький огонь, помешивайте. Варите кисель до загустения. На это может потребоваться от 10 до 30 минут.

Как худели на овсяном киселе

Высокое содержание клетчатки при небольшой калорийности (40–60 ккал на 100 мл напитка) делает овсяный кисель очень сытным, но при этом диетическим продуктом. Он долго переваривается, обеспечивая длительное чувство насыщения и помогая избежать переедания. Многие пьют овсяный кисель в качестве перекуса между основными приёмами пищи.

Овсяный кисель лучше всего принимать натощак (за 30–40 минут до завтрака) в тёплом виде. Либо заменять им перекус в течение дня, чтобы утолить голод. Также можно использовать овсяный кисель как лёгкий ужин за несколько часов до сна. Он не будет перегружать желудок и поможет избежать ночных перекусов.

Польза киселя для здоровья

Обычный кисель оказался невероятно полезным для здоровья. Не только похудение, но и лечение пищеварительного тракта! Фото © «Шедеврум»

Не только в СССР, но и гораздо раньше люди знали, что кисель полезен для пищеварения. Он вязко обволакивает стенки желудка и кишечника, помогает восстановить баланс микрофлоры нашего ЖКТ, поскольку сам в себе такую микрофлору содержит. Кроме того, кисель нормализует метаболизм, потому что способствует всасыванию углеводов, белков и жиров из кишечника. Говорят, кисель способен даже препятствовать усвоению холестерина. Ягодный кисель содержит витамин С для иммунитета, а овсяный — вещество лизин для роста мышц. Ржаной кисель — рекордсмен по наличию разных видов бифидобактерий, которые помогают нашему желудку.

Кисель для похудения — какой выбрать?

Для похудения можно выбрать любой кисель. Чтобы «не довести себя до греха», можно остановиться на овсяном или ржаном киселе, потому что туда мы не будем добавлять сахар. При этом овсяный кисель считается полезнее ржаного, зато ржаной больше способствует похудению. Ягодный кисель может получиться сытнее, чем другие. Правда, универсальная польза киселя для похудения как раз в том, что он вызывает мгновенное насыщение, которое длится долго. Идеально, если хотите потреблять в день меньше пищи. Однако врачи напоминают: даже самый полезный напиток не должен полностью заменять полноценное питание. Увлекаться киселями стоит умеренно, прислушиваясь к реакции организма.

Кому нельзя пить кисель из-за проблем со здоровьем

Можно ли всем пить кисель или есть противопоказания? Фото © «Шедеврум»

Несмотря на всю пользу, у ржаного, ягодного и овсяного киселя есть свои противопоказания, о которых важно помнить. Эти напитки могут быть не такими безобидными, как кажутся, особенно при хронических заболеваниях или индивидуальной непереносимости.

Ржаной кисель обладает выраженным кислым вкусом и повышенной кислотностью. Он стимулирует выработку желудочного сока, поэтому людям с гастритом, повышенной кислотностью, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки лучше не злоупотреблять им. Также его с осторожностью следует пить при панкреатите, чтобы не спровоцировать обострение.

Ягодный кисель, особенно приготовленный из клюквы, брусники или смородины, содержит много природных кислот. Это может раздражать слизистую желудка, поэтому при гастритах и язвах его пьют в разбавленном виде и не натощак. Кроме того, в ягодные кисели часто добавляют сахар, а значит, людям с сахарным диабетом или строгими диетами стоит внимательно следить за количеством порций и рецептурой.

Овсяный кисель, несмотря на мягкость и пользу для пищеварения, тоже имеет противопоказания. Он не подходит людям с целиакией (непереносимостью глютена), синдромом раздражённого кишечника в стадии обострения, а также при серьёзных патологиях печени и почек. В некоторых случаях овсяный кисель может вызывать вздутие живота или дискомфорт, если употреблять его в больших количествах.

История киселя — как он попал в СССР?

Кисель появился не в СССР. Там его популяризировали, но происхождение киселя древнее. Фото © «Шедеврум»

Кисель готовили ещё древние славяне. Это было традиционное блюдо, ритуальный напиток для свадеб и тризн, то есть поминок. Древний кисель славян не был похож на тот, к которому мы привыкли со времён детского сада. Древние славяне употребляли в пищу кислый кисель. Оттуда и название! Они готовили блюдо из муки или зёрен овса, пшеницы, ржи, давали ему забродить, в итоге получалась почти желеобразная масса с кислинкой.

Для наших предков — древлян, полян, вятичей — кисель был частью ритуалов. Тогда его, видимо, считали самым вкусным блюдом из всех, что существовали в рационе. Но время шло, Древняя Русь превращалась в Московское царство, потом — в Российскую империю. И как раз где-то в последней придумали сладкий кисель из ягод, его ещё называют «красный кисель». Он стал десертом, да и приготовить его было легче, потому что Пётр I завёз в свою страну картофель, то есть почти неиссякаемый источник крахмала. Во времена СССР популярным был именно сладкий кисель. Его подавали в школах и детских садах.