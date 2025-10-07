Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 05:00

Пока, столовка! 5 бомбических азиатских рецептов для школьников: 3 перекуса, 1 десерт и 1 завтрак

Оглавление
Онигири — японский съедобный треугольник
Спринг-роллы — полезный перекус из Вьетнама
Фруктовые сэндвичи — на пике в Японии
Жареные бананы — сытный десерт из Таиланда
Японский омлет тамаго — сытный завтрак для всей семьи

Дети фанатеют по азиатским блюдам, в 2025-м это стало уже настолько очевидным, что создало новую потребность. Кого-то ситуация обходит стороной. Но всё больше и больше школьников предпочитают азиатские обеды и даже завтраки. Life.ru расскажет, как их приготовить.

Школьные перекусы в азиатском стиле — как и что приготовить, если дети отказываются от европейской еды. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Freepik

Школьные перекусы в азиатском стиле — как и что приготовить, если дети отказываются от европейской еды. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Freepik

Те, кто застал тот момент, когда в России появилась паназиатская кухня, уже давно не дети. Даже слишком давно. Более того! У этих людей уже есть собственные дети. Но если в нулевых вы ходили в суши-ресторан всей семьёй на праздники, то в 2025 году азиатские блюда пора уже делать самим. На своей собственной кухне. Дети «тащатся» по Азии в целом, можно поблагодарить за это японские мультфильмы и корейские дорамы. А если вы приготовите им эти перекусы, они будут благодарить уже вас. Более того — вы и сами будете себя благодарить за этот выбор, ведь готовить перекусы нужно максимум полчаса. Рецепты азиатских обедов для школьников — в материале.

Онигири — японский съедобный треугольник

Японские обеды для школьников невозможны без онигири. Треугольный перекус — это быстро и удобно. Фото © Wikipedia / k14

Японские обеды для школьников невозможны без онигири. Треугольный перекус — это быстро и удобно. Фото © Wikipedia / k14

Технолог сети гипермаркетов «О’кей» Инесса Гладкова поделилась с нами рецептом онигири. Название переводится как «то, что слеплено руками». Это японский рисовый сэндвич с начинкой, завёрнутый в лист водорослей нори. Он треугольный по форме, его легко приготовить, унести с собой, даже съесть... В Японии онигири известны как минимум с девяностых или нулевых годов, а до нас добрались только в прошлом десятилетии. Для двух онигири вам понадобятся:

  • 2 листа нори;
  • 50 граммов круглого риса;
  • 2 столовые ложки рисового уксуса;
  • половина чайной ложки сахара;
  • щепотка соли;
  • 50 граммов творожного сыра;
  • 80 граммов консервированного тунца;
  • 50 миллилитров соевого соуса.

Когда все ингредиенты для онигири собраны, можно приступать к готовке. Рассказываем пошаговый рецепт.

  1. Промойте рис в холодной воде до прозрачности и отварите от 15 до 20 минут. Пока без соли! Далее смешайте сахар, соль, рисовый уксус, влейте в рис и аккуратно перемешайте. «Для лепки используйте свежий тёплый рис, он лучше держит форму», — советует Инесса Гладкова.
  2. Смешайте ломтики консервированного тунца с творожным сыром и соевым соусом. Подойдёт и любая другая начинка — крабовые палочки, сёмга, огурец, перец, авокадо...
  3. Возьмите приблизительно 100 граммов готового риса, сформируйте лепёшку, в центр положите 40 граммов начинки.
  4. Аккуратно заверните рис в шарик чтобы начинка не вывалилась. Придайте шарику треугольную форму. Эксперт предупреждает: «Не сдавливайте слишком сильно».
  5. Заворачиваем всё это дело в водоросли нори. Разломите один лист пополам, положите треугольный онигири в центр. Потом заверните одну сторону, прилепите уголки к рису. С другой стороны всё то же самое.

Спринг-роллы — полезный перекус из Вьетнама

Спринг-роллы — произведение мастеров вьетнамской кухни. Школьники будут от них в восторге. Фото © Freepik

Спринг-роллы — произведение мастеров вьетнамской кухни. Школьники будут от них в восторге. Фото © Freepik

Спринг-роллы получаются, когда мясо, овощи и зелень создают яркий микс внутри прозрачной рисовой бумаги. Это невероятно притягательный перекус. А ещё — он здоровый, ведь там много свежих овощей. Вот что нам понадобится из ингредиентов для спринг-роллов, как во Вьетнаме:

  • 4 листа рисовой бумаги;
  • 1 морковь;
  • 1 огурец;
  • 4 листа салата;
  • 1 куриная грудка (альтернативно — креветки или тофу);
  • устричный соус;
  • сухой чеснок, имбирь и другие специи по вкусу.

Технолог поделилась с нами классическим рецептом. Он пошаговый, всё начинается с приготовления начинки. Смотрите, что нужно сделать.

  1. Морковь, огурец и куриную грудку нужно нарезать тонкой соломкой. Если в начинке креветки — лучше их не резать.
  2. Затем обжарьте куриное филе с чесноком и имбирём на небольшом количестве масла.
  3. Время заправить мясо устричным соусом. Жарьте, пока соус не загустеет. В качестве заправки могут подойти кисло-сладкий соус или терияки.
  4. Рисовую бумагу нужно подготовить к заворачиванию так: налейте в широкую миску тёплую воду, потом по одному опускайте туда листы рисовой бумаги на 5 или 10 секунд, пока они не станут мягкими и эластичными. «Не оставляйте листы в воде надолго и не кладите друг на другаони могут слипнуться», — поясняет Инесса.
  5. Затем положите размягчённый лист рисовой бумаги на ровную рабочую поверхность. На самый край листа положите начинку, заверните плотный «рулет». То же самое проделайте с оставшимися тремя листами.

Фруктовые сэндвичи — на пике в Японии

Сейчас в Японии школьники на обед питаются фруктовыми сэндвичами фруцу сандо. Фото © Freepik

Сейчас в Японии школьники на обед питаются фруктовыми сэндвичами фруцу сандо. Фото © Freepik

Из различных источников мы можем узнать, что сейчас любят есть в Японии. «Тиктоки», соцсети айдолов, мультфильмы в стиле аниме... Тут много вариантов. Прямо сейчас японские школьники любят фруцу сандо. Это фруктовые сэндвичи, название именно так и переводится. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 12 ягод клубники;
  • 2 киви;
  • 1 апельсин;
  • 250 миллилитров сливок 33% жирности;
  • 4 чайные ложки сахара;
  • 4 ломтика тостового хлеба.

Далее нас снова выручает Инесса. Именно она нашла рецепт фруцу сандо и рассказала нам, как их готовить. Правда, тут будут ещё и ягоды, как мы указывали в списке ингредиентов. Вот так надо делать японские фруктовые сэндвичи.

  1. Надо удалить «хвостики» у клубники, очистить киви и апельсин. Нарежьте клубнику и киви кружками, апельсин разберите на аккуратные дольки. Потом всё надо высушить бумажным полотенцем.
  2. Охлаждённые сливки взбейте с сахаром до густой, пышной пены.
  3. Каждый ломтик хлеба смажьте сливками. На половину ломтиков выложите фрукты, заполните промежутки сливками и накройте оставшимися ломтиками.
  4. Плотно заверните сэндвичи в пищевую плёнку, слегка придавите их тарелкой и уберите в холодильник минимум на час.
  5. «Перед тем как складывать блюдо в ланч-бокс, снимите плёнку, обрежьте корочки и разрежьте каждый сэндвич по диагонали, чтобы у вас получились красивые и аппетитные фруктовые треугольники», — завершает эксперт. Такие фруцу сандо смогут похвастаться безупречной технологией.

Жареные бананы — сытный десерт из Таиланда

А это великолепное блюдо, жареные бананы, пришло к нам прямиком из Таиланда. Лучше, чем ттокпокки. Фото © Freepik

А это великолепное блюдо, жареные бананы, пришло к нам прямиком из Таиланда. Лучше, чем ттокпокки. Фото © Freepik

Жареные бананы — это традиционный снек из Таиланда. У нас его часто подают в качестве десерта, но у себя на родине это популярное каждодневное блюдо. Смотрите, насколько мало ингредиентов надо для тайского снека:

  • 2 крупных банана;
  • 1 столовая ложка пшеничной муки;
  • 1 куриное яйцо;
  • панировочные сухари из пшеницы — сколько вам самим нравится;
  • немного растительного масла для обжарки.

Как приготовить жареные бананы? Для них потребуются кляр и фритюр. Но всё по порядку.

  1. Бананы надо будет очистить и нарезать поперёк, кусочки должны быть длиной от 5 до 6 сантиметров.
  2. Время для кляра! Чтобы его приготовить, смешайте яйцо с мукой, пока они вместе не образуют густую и липкую массу.
  3. Панировочные сухари отправляются в отдельную миску.
  4. Каждый кусочек банана надо будет обмакнуть в кляр и обвалять в сухарях. Со всех сторон.
  5. Бананы нужно выложить на тарелку и дать полежать 10 или 15 минут.
  6. Растительное масло необходимо разогреть на сковороде или во фритюрнице, если есть.
  7. «Обжарьте бананы до лёгкой румяности, около 30 секунд,не пережаривайте, иначе они станут кислыми. Готовые бананы выложите на бумажное полотенце. Лакомство можно подавать с мёдом, вареньем или сгущёнкой», — подытоживает Гладкова.

Японский омлет тамаго — сытный завтрак для всей семьи

Как приготовить на завтрак японский омлет тамаго и порадовать своих восьмиклассников? Фото © Wikipedia

Как приготовить на завтрак японский омлет тамаго и порадовать своих восьмиклассников? Фото © Wikipedia

«Омлет тамаго — один из самых популярных завтраков в Японии, который всё чаще выбирают и в России. Блюдо отличается лёгкой сладковатой ноткой, воздушной текстурой и аппетитным видом, благодаря чему его любят не только за вкус, но и за эффектность», — рассказывает нам бренд-шеф сети доставки роллов «Моккано» Вячеслав Ким. По его словам, слово «тамаго» по-японски значит «жареное яйцо». Но и нам, и Вячеславу будет привычнее сказать так: «Это рулет из нескольких тонких слоёв омлета, которые аккуратно скручиваются друг на друга». Блюдо точно получится лёгким и красивым. И вот что понадобится нам для омлета тамаго:

  • 5 крупных яиц;
  • 2 чайные ложки сахара;
  • 1 столовая ложка соевого соуса;
  • 1 столовая ложка рисового уксуса;
  • немного растительного масла;
  • соль — по вкусу.

Если вы хотите, чтобы тамаго было прям как в ресторанах, вам понадобятся ещё пищевая плёнка и циновка для роллов, макису. Но необязательно так заморачиваться. Главное — соблюсти технологию приготовления. Вот рецепт:

  1. Взбейте в одной миске яйца с сахаром и солью. Добавьте соевый соус и уксус, перемешайте. Можно процедить смесь через сито для текстуры.
  2. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и влейте яичную массу тонким слоем.
  3. Когда низ схватится, а верх останется слегка влажным, аккуратно сверните омлет в рулет.
  4. Сдвиньте рулет к краю, смажьте сковороду и залейте новую порцию смеси. И снова подвиньте к готовому омлету.
  5. Повторяйте процесс, пока смесь не закончится (обычно вам потребуются всего три или четыре слоя).
  6. Оберните готовый рулет в циновку с плёнкой и слегка прижмите — это для формы.
  7. Остудите ваш тамаго и нарежьте его на порции.

«Главный секрет: огонь должен быть средним. Слишком сильный — омлет подгорит и станет резиновым, слишком слабый — пересушится», — говорит наш эксперт. У него есть несколько советов. Во-первых, тамаго хранится в холодильнике до двух дней. Во-вторых, его можно сделать полностью диетическим — просто уберите сахар. И, наконец, Вячеслав Ким делится авторским рецептом: «Для насыщенного вкуса попробуйте добавить немного бульона даси (его можно заменить водой с щепоткой сушёных водорослей или рыбных хлопьев)». Ким имеет в виду японский булон хондаси для мисо-супа. По традиции его готовят из сушёных водорослей и сушёной стружки тунца бонито методом настаивания. А если вы ещё и соленья любите, обязательно почитайте гайд Life.ru о том, как правильно и безопасно делать закатки на зиму.

«Советская невеста»: Рецепт этого нежного и недорогого торта хозяйки СССР передавали из уст в уста
«Советская невеста»: Рецепт этого нежного и недорогого торта хозяйки СССР передавали из уст в уста
BannerImage
Ольга Годуненко
  • Wow
  • Комментарии Лайфу
  • Рецепты
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar