Пока, столовка! 5 бомбических азиатских рецептов для школьников: 3 перекуса, 1 десерт и 1 завтрак
Дети фанатеют по азиатским блюдам, в 2025-м это стало уже настолько очевидным, что создало новую потребность. Кого-то ситуация обходит стороной. Но всё больше и больше школьников предпочитают азиатские обеды и даже завтраки. Life.ru расскажет, как их приготовить.
Те, кто застал тот момент, когда в России появилась паназиатская кухня, уже давно не дети. Даже слишком давно. Более того! У этих людей уже есть собственные дети. Но если в нулевых вы ходили в суши-ресторан всей семьёй на праздники, то в 2025 году азиатские блюда пора уже делать самим. На своей собственной кухне. Дети «тащатся» по Азии в целом, можно поблагодарить за это японские мультфильмы и корейские дорамы. А если вы приготовите им эти перекусы, они будут благодарить уже вас. Более того — вы и сами будете себя благодарить за этот выбор, ведь готовить перекусы нужно максимум полчаса. Рецепты азиатских обедов для школьников — в материале.
Онигири — японский съедобный треугольник
Японские обеды для школьников невозможны без онигири. Треугольный перекус — это быстро и удобно. Фото © Wikipedia / k14
Технолог сети гипермаркетов «О’кей» Инесса Гладкова поделилась с нами рецептом онигири. Название переводится как «то, что слеплено руками». Это японский рисовый сэндвич с начинкой, завёрнутый в лист водорослей нори. Он треугольный по форме, его легко приготовить, унести с собой, даже съесть... В Японии онигири известны как минимум с девяностых или нулевых годов, а до нас добрались только в прошлом десятилетии. Для двух онигири вам понадобятся:
- 2 листа нори;
- 50 граммов круглого риса;
- 2 столовые ложки рисового уксуса;
- половина чайной ложки сахара;
- щепотка соли;
- 50 граммов творожного сыра;
- 80 граммов консервированного тунца;
- 50 миллилитров соевого соуса.
Когда все ингредиенты для онигири собраны, можно приступать к готовке. Рассказываем пошаговый рецепт.
- Промойте рис в холодной воде до прозрачности и отварите от 15 до 20 минут. Пока без соли! Далее смешайте сахар, соль, рисовый уксус, влейте в рис и аккуратно перемешайте. «Для лепки используйте свежий тёплый рис, он лучше держит форму», — советует Инесса Гладкова.
- Смешайте ломтики консервированного тунца с творожным сыром и соевым соусом. Подойдёт и любая другая начинка — крабовые палочки, сёмга, огурец, перец, авокадо...
- Возьмите приблизительно 100 граммов готового риса, сформируйте лепёшку, в центр положите 40 граммов начинки.
- Аккуратно заверните рис в шарик чтобы начинка не вывалилась. Придайте шарику треугольную форму. Эксперт предупреждает: «Не сдавливайте слишком сильно».
- Заворачиваем всё это дело в водоросли нори. Разломите один лист пополам, положите треугольный онигири в центр. Потом заверните одну сторону, прилепите уголки к рису. С другой стороны всё то же самое.
Спринг-роллы — полезный перекус из Вьетнама
Спринг-роллы — произведение мастеров вьетнамской кухни. Школьники будут от них в восторге. Фото © Freepik
Спринг-роллы получаются, когда мясо, овощи и зелень создают яркий микс внутри прозрачной рисовой бумаги. Это невероятно притягательный перекус. А ещё — он здоровый, ведь там много свежих овощей. Вот что нам понадобится из ингредиентов для спринг-роллов, как во Вьетнаме:
- 4 листа рисовой бумаги;
- 1 морковь;
- 1 огурец;
- 4 листа салата;
- 1 куриная грудка (альтернативно — креветки или тофу);
- устричный соус;
- сухой чеснок, имбирь и другие специи по вкусу.
Технолог поделилась с нами классическим рецептом. Он пошаговый, всё начинается с приготовления начинки. Смотрите, что нужно сделать.
- Морковь, огурец и куриную грудку нужно нарезать тонкой соломкой. Если в начинке креветки — лучше их не резать.
- Затем обжарьте куриное филе с чесноком и имбирём на небольшом количестве масла.
- Время заправить мясо устричным соусом. Жарьте, пока соус не загустеет. В качестве заправки могут подойти кисло-сладкий соус или терияки.
- Рисовую бумагу нужно подготовить к заворачиванию так: налейте в широкую миску тёплую воду, потом по одному опускайте туда листы рисовой бумаги на 5 или 10 секунд, пока они не станут мягкими и эластичными. «Не оставляйте листы в воде надолго и не кладите друг на друга — они могут слипнуться», — поясняет Инесса.
- Затем положите размягчённый лист рисовой бумаги на ровную рабочую поверхность. На самый край листа положите начинку, заверните плотный «рулет». То же самое проделайте с оставшимися тремя листами.
Фруктовые сэндвичи — на пике в Японии
Сейчас в Японии школьники на обед питаются фруктовыми сэндвичами фруцу сандо. Фото © Freepik
Из различных источников мы можем узнать, что сейчас любят есть в Японии. «Тиктоки», соцсети айдолов, мультфильмы в стиле аниме... Тут много вариантов. Прямо сейчас японские школьники любят фруцу сандо. Это фруктовые сэндвичи, название именно так и переводится. Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 12 ягод клубники;
- 2 киви;
- 1 апельсин;
- 250 миллилитров сливок 33% жирности;
- 4 чайные ложки сахара;
- 4 ломтика тостового хлеба.
Далее нас снова выручает Инесса. Именно она нашла рецепт фруцу сандо и рассказала нам, как их готовить. Правда, тут будут ещё и ягоды, как мы указывали в списке ингредиентов. Вот так надо делать японские фруктовые сэндвичи.
- Надо удалить «хвостики» у клубники, очистить киви и апельсин. Нарежьте клубнику и киви кружками, апельсин разберите на аккуратные дольки. Потом всё надо высушить бумажным полотенцем.
- Охлаждённые сливки взбейте с сахаром до густой, пышной пены.
- Каждый ломтик хлеба смажьте сливками. На половину ломтиков выложите фрукты, заполните промежутки сливками и накройте оставшимися ломтиками.
- Плотно заверните сэндвичи в пищевую плёнку, слегка придавите их тарелкой и уберите в холодильник минимум на час.
- «Перед тем как складывать блюдо в ланч-бокс, снимите плёнку, обрежьте корочки и разрежьте каждый сэндвич по диагонали, чтобы у вас получились красивые и аппетитные фруктовые треугольники», — завершает эксперт. Такие фруцу сандо смогут похвастаться безупречной технологией.
Жареные бананы — сытный десерт из Таиланда
А это великолепное блюдо, жареные бананы, пришло к нам прямиком из Таиланда. Лучше, чем ттокпокки. Фото © Freepik
Жареные бананы — это традиционный снек из Таиланда. У нас его часто подают в качестве десерта, но у себя на родине это популярное каждодневное блюдо. Смотрите, насколько мало ингредиентов надо для тайского снека:
- 2 крупных банана;
- 1 столовая ложка пшеничной муки;
- 1 куриное яйцо;
- панировочные сухари из пшеницы — сколько вам самим нравится;
- немного растительного масла для обжарки.
Как приготовить жареные бананы? Для них потребуются кляр и фритюр. Но всё по порядку.
- Бананы надо будет очистить и нарезать поперёк, кусочки должны быть длиной от 5 до 6 сантиметров.
- Время для кляра! Чтобы его приготовить, смешайте яйцо с мукой, пока они вместе не образуют густую и липкую массу.
- Панировочные сухари отправляются в отдельную миску.
- Каждый кусочек банана надо будет обмакнуть в кляр и обвалять в сухарях. Со всех сторон.
- Бананы нужно выложить на тарелку и дать полежать 10 или 15 минут.
- Растительное масло необходимо разогреть на сковороде или во фритюрнице, если есть.
- «Обжарьте бананы до лёгкой румяности, около 30 секунд, — не пережаривайте, иначе они станут кислыми. Готовые бананы выложите на бумажное полотенце. Лакомство можно подавать с мёдом, вареньем или сгущёнкой», — подытоживает Гладкова.
Японский омлет тамаго — сытный завтрак для всей семьи
Как приготовить на завтрак японский омлет тамаго и порадовать своих восьмиклассников? Фото © Wikipedia
«Омлет тамаго — один из самых популярных завтраков в Японии, который всё чаще выбирают и в России. Блюдо отличается лёгкой сладковатой ноткой, воздушной текстурой и аппетитным видом, благодаря чему его любят не только за вкус, но и за эффектность», — рассказывает нам бренд-шеф сети доставки роллов «Моккано» Вячеслав Ким. По его словам, слово «тамаго» по-японски значит «жареное яйцо». Но и нам, и Вячеславу будет привычнее сказать так: «Это рулет из нескольких тонких слоёв омлета, которые аккуратно скручиваются друг на друга». Блюдо точно получится лёгким и красивым. И вот что понадобится нам для омлета тамаго:
- 5 крупных яиц;
- 2 чайные ложки сахара;
- 1 столовая ложка соевого соуса;
- 1 столовая ложка рисового уксуса;
- немного растительного масла;
- соль — по вкусу.
Если вы хотите, чтобы тамаго было прям как в ресторанах, вам понадобятся ещё пищевая плёнка и циновка для роллов, макису. Но необязательно так заморачиваться. Главное — соблюсти технологию приготовления. Вот рецепт:
- Взбейте в одной миске яйца с сахаром и солью. Добавьте соевый соус и уксус, перемешайте. Можно процедить смесь через сито для текстуры.
- Разогрейте сковороду, смажьте маслом и влейте яичную массу тонким слоем.
- Когда низ схватится, а верх останется слегка влажным, аккуратно сверните омлет в рулет.
- Сдвиньте рулет к краю, смажьте сковороду и залейте новую порцию смеси. И снова подвиньте к готовому омлету.
- Повторяйте процесс, пока смесь не закончится (обычно вам потребуются всего три или четыре слоя).
- Оберните готовый рулет в циновку с плёнкой и слегка прижмите — это для формы.
- Остудите ваш тамаго и нарежьте его на порции.
«Главный секрет: огонь должен быть средним. Слишком сильный — омлет подгорит и станет резиновым, слишком слабый — пересушится», — говорит наш эксперт. У него есть несколько советов. Во-первых, тамаго хранится в холодильнике до двух дней. Во-вторых, его можно сделать полностью диетическим — просто уберите сахар. И, наконец, Вячеслав Ким делится авторским рецептом: «Для насыщенного вкуса попробуйте добавить немного бульона даси (его можно заменить водой с щепоткой сушёных водорослей или рыбных хлопьев)». Ким имеет в виду японский булон хондаси для мисо-супа. По традиции его готовят из сушёных водорослей и сушёной стружки тунца бонито методом настаивания. А если вы ещё и соленья любите, обязательно почитайте гайд Life.ru о том, как правильно и безопасно делать закатки на зиму.
