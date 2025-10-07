Пока, столовка! 5 бомбических азиатских рецептов для школьников: 3 перекуса, 1 десерт и 1 завтрак

Те, кто застал тот момент, когда в России появилась паназиатская кухня, уже давно не дети. Даже слишком давно. Более того! У этих людей уже есть собственные дети. Но если в нулевых вы ходили в суши-ресторан всей семьёй на праздники, то в 2025 году азиатские блюда пора уже делать самим. На своей собственной кухне. Дети «тащатся» по Азии в целом, можно поблагодарить за это японские мультфильмы и корейские дорамы. А если вы приготовите им эти перекусы, они будут благодарить уже вас. Более того — вы и сами будете себя благодарить за этот выбор, ведь готовить перекусы нужно максимум полчаса. Рецепты азиатских обедов для школьников — в материале.

Онигири — японский съедобный треугольник

Японские обеды для школьников невозможны без онигири. Треугольный перекус — это быстро и удобно. Фото © Wikipedia / k14

Технолог сети гипермаркетов «О’кей» Инесса Гладкова поделилась с нами рецептом онигири. Название переводится как «то, что слеплено руками». Это японский рисовый сэндвич с начинкой, завёрнутый в лист водорослей нори. Он треугольный по форме, его легко приготовить, унести с собой, даже съесть... В Японии онигири известны как минимум с девяностых или нулевых годов, а до нас добрались только в прошлом десятилетии. Для двух онигири вам понадобятся: 2 листа нори;

50 граммов круглого риса;

2 столовые ложки рисового уксуса;

половина чайной ложки сахара;

щепотка соли;

50 граммов творожного сыра;

80 граммов консервированного тунца;

50 миллилитров соевого соуса.

Когда все ингредиенты для онигири собраны, можно приступать к готовке. Рассказываем пошаговый рецепт. Промойте рис в холодной воде до прозрачности и отварите от 15 до 20 минут. Пока без соли! Далее смешайте сахар, соль, рисовый уксус, влейте в рис и аккуратно перемешайте. «Для лепки используйте свежий тёплый рис, он лучше держит форму», — советует Инесса Гладкова. Смешайте ломтики консервированного тунца с творожным сыром и соевым соусом. Подойдёт и любая другая начинка — крабовые палочки, сёмга, огурец, перец, авокадо... Возьмите приблизительно 100 граммов готового риса, сформируйте лепёшку, в центр положите 40 граммов начинки. Аккуратно заверните рис в шарик чтобы начинка не вывалилась. Придайте шарику треугольную форму. Эксперт предупреждает: «Не сдавливайте слишком сильно». Заворачиваем всё это дело в водоросли нори. Разломите один лист пополам, положите треугольный онигири в центр. Потом заверните одну сторону, прилепите уголки к рису. С другой стороны всё то же самое.

Спринг-роллы — полезный перекус из Вьетнама

Спринг-роллы — произведение мастеров вьетнамской кухни. Школьники будут от них в восторге. Фото © Freepik

Спринг-роллы получаются, когда мясо, овощи и зелень создают яркий микс внутри прозрачной рисовой бумаги. Это невероятно притягательный перекус. А ещё — он здоровый, ведь там много свежих овощей. Вот что нам понадобится из ингредиентов для спринг-роллов, как во Вьетнаме: 4 листа рисовой бумаги;

1 морковь;

1 огурец;

4 листа салата;

1 куриная грудка (альтернативно — креветки или тофу);

устричный соус;

сухой чеснок, имбирь и другие специи по вкусу.

Технолог поделилась с нами классическим рецептом. Он пошаговый, всё начинается с приготовления начинки. Смотрите, что нужно сделать. Морковь, огурец и куриную грудку нужно нарезать тонкой соломкой. Если в начинке креветки — лучше их не резать. Затем обжарьте куриное филе с чесноком и имбирём на небольшом количестве масла. Время заправить мясо устричным соусом. Жарьте, пока соус не загустеет. В качестве заправки могут подойти кисло-сладкий соус или терияки. Рисовую бумагу нужно подготовить к заворачиванию так: налейте в широкую миску тёплую воду, потом по одному опускайте туда листы рисовой бумаги на 5 или 10 секунд, пока они не станут мягкими и эластичными. «Не оставляйте листы в воде надолго и не кладите друг на друга — они могут слипнуться», — поясняет Инесса. Затем положите размягчённый лист рисовой бумаги на ровную рабочую поверхность. На самый край листа положите начинку, заверните плотный «рулет». То же самое проделайте с оставшимися тремя листами.

Фруктовые сэндвичи — на пике в Японии

Сейчас в Японии школьники на обед питаются фруктовыми сэндвичами фруцу сандо. Фото © Freepik

Из различных источников мы можем узнать, что сейчас любят есть в Японии. «Тиктоки», соцсети айдолов, мультфильмы в стиле аниме... Тут много вариантов. Прямо сейчас японские школьники любят фруцу сандо. Это фруктовые сэндвичи, название именно так и переводится. Вам понадобятся следующие ингредиенты: 12 ягод клубники;

2 киви;

1 апельсин;

250 миллилитров сливок 33% жирности;

4 чайные ложки сахара;

4 ломтика тостового хлеба.

Далее нас снова выручает Инесса. Именно она нашла рецепт фруцу сандо и рассказала нам, как их готовить. Правда, тут будут ещё и ягоды, как мы указывали в списке ингредиентов. Вот так надо делать японские фруктовые сэндвичи. Надо удалить «хвостики» у клубники, очистить киви и апельсин. Нарежьте клубнику и киви кружками, апельсин разберите на аккуратные дольки. Потом всё надо высушить бумажным полотенцем. Охлаждённые сливки взбейте с сахаром до густой, пышной пены. Каждый ломтик хлеба смажьте сливками. На половину ломтиков выложите фрукты, заполните промежутки сливками и накройте оставшимися ломтиками. Плотно заверните сэндвичи в пищевую плёнку, слегка придавите их тарелкой и уберите в холодильник минимум на час. «Перед тем как складывать блюдо в ланч-бокс, снимите плёнку, обрежьте корочки и разрежьте каждый сэндвич по диагонали, чтобы у вас получились красивые и аппетитные фруктовые треугольники», — завершает эксперт. Такие фруцу сандо смогут похвастаться безупречной технологией.

Жареные бананы — сытный десерт из Таиланда

А это великолепное блюдо, жареные бананы, пришло к нам прямиком из Таиланда. Лучше, чем ттокпокки. Фото © Freepik

Жареные бананы — это традиционный снек из Таиланда. У нас его часто подают в качестве десерта, но у себя на родине это популярное каждодневное блюдо. Смотрите, насколько мало ингредиентов надо для тайского снека: 2 крупных банана;

1 столовая ложка пшеничной муки;

1 куриное яйцо;

панировочные сухари из пшеницы — сколько вам самим нравится;

немного растительного масла для обжарки.

Как приготовить жареные бананы? Для них потребуются кляр и фритюр. Но всё по порядку. Бананы надо будет очистить и нарезать поперёк, кусочки должны быть длиной от 5 до 6 сантиметров. Время для кляра! Чтобы его приготовить, смешайте яйцо с мукой, пока они вместе не образуют густую и липкую массу. Панировочные сухари отправляются в отдельную миску. Каждый кусочек банана надо будет обмакнуть в кляр и обвалять в сухарях. Со всех сторон. Бананы нужно выложить на тарелку и дать полежать 10 или 15 минут. Растительное масло необходимо разогреть на сковороде или во фритюрнице, если есть. «Обжарьте бананы до лёгкой румяности, около 30 секунд, — не пережаривайте, иначе они станут кислыми. Готовые бананы выложите на бумажное полотенце. Лакомство можно подавать с мёдом, вареньем или сгущёнкой», — подытоживает Гладкова.

Японский омлет тамаго — сытный завтрак для всей семьи

Как приготовить на завтрак японский омлет тамаго и порадовать своих восьмиклассников? Фото © Wikipedia

«Омлет тамаго — один из самых популярных завтраков в Японии, который всё чаще выбирают и в России. Блюдо отличается лёгкой сладковатой ноткой, воздушной текстурой и аппетитным видом, благодаря чему его любят не только за вкус, но и за эффектность», — рассказывает нам бренд-шеф сети доставки роллов «Моккано» Вячеслав Ким. По его словам, слово «тамаго» по-японски значит «жареное яйцо». Но и нам, и Вячеславу будет привычнее сказать так: «Это рулет из нескольких тонких слоёв омлета, которые аккуратно скручиваются друг на друга». Блюдо точно получится лёгким и красивым. И вот что понадобится нам для омлета тамаго: 5 крупных яиц;

2 чайные ложки сахара;

1 столовая ложка соевого соуса;

1 столовая ложка рисового уксуса;

немного растительного масла;

соль — по вкусу.

Если вы хотите, чтобы тамаго было прям как в ресторанах, вам понадобятся ещё пищевая плёнка и циновка для роллов, макису. Но необязательно так заморачиваться. Главное — соблюсти технологию приготовления. Вот рецепт: Взбейте в одной миске яйца с сахаром и солью. Добавьте соевый соус и уксус, перемешайте. Можно процедить смесь через сито для текстуры. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и влейте яичную массу тонким слоем. Когда низ схватится, а верх останется слегка влажным, аккуратно сверните омлет в рулет. Сдвиньте рулет к краю, смажьте сковороду и залейте новую порцию смеси. И снова подвиньте к готовому омлету. Повторяйте процесс, пока смесь не закончится (обычно вам потребуются всего три или четыре слоя). Оберните готовый рулет в циновку с плёнкой и слегка прижмите — это для формы. Остудите ваш тамаго и нарежьте его на порции.