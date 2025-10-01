Сердце, иммунитет, ЖКТ: Раскрыты польза и вред тыквенных семечек

Тыквенные семечки считаются ценным источником полезных жиров, витаминов и минералов. Они способны восполнить дефицит питательных веществ в организме, рассказала диетолог Дарья Русакова. По её словам, продукт содержит магний для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, цинк для укрепления иммунитета, а также клетчатку и полезные жиры, поддерживающие здоровье пищеварительной системы.

Однако чрезмерное употребление тыквенных семечек может привести к увеличению массы тела из-за высокой калорийности, а также спровоцировать проблемы с кишечником. В то же время продукт помогает контролировать чувство голода, подчеркнула кандидат медицинских наук, призвав контролировать количество потребляемых семечек и тщательно прожёвывать их.

«Также у некоторых людей может наблюдаться индивидуальная непереносимость продукта или аллергия на семечки», — предупредила собеседница «Вечерней Москвы».