1 октября, 08:06

Сердце, иммунитет, ЖКТ: Раскрыты польза и вред тыквенных семечек

Диетолог Русакова: Тыквенные семечки помогают контролировать чувство голода

Тыквенные семечки считаются ценным источником полезных жиров, витаминов и минералов. Они способны восполнить дефицит питательных веществ в организме, рассказала диетолог Дарья Русакова. По её словам, продукт содержит магний для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, цинк для укрепления иммунитета, а также клетчатку и полезные жиры, поддерживающие здоровье пищеварительной системы.

Однако чрезмерное употребление тыквенных семечек может привести к увеличению массы тела из-за высокой калорийности, а также спровоцировать проблемы с кишечником. В то же время продукт помогает контролировать чувство голода, подчеркнула кандидат медицинских наук, призвав контролировать количество потребляемых семечек и тщательно прожёвывать их.

«Также у некоторых людей может наблюдаться индивидуальная непереносимость продукта или аллергия на семечки», — предупредила собеседница «Вечерней Москвы».

Ранее россиянам подсказали 5 дешёвых продуктов, которые укрепляют сердце и сосуды. Кроме того, врач перечислила Life.ru 5 продуктов, чаще всего провоцирующих аллергию. А ещё названы популярные продукты, убивающие печень.

