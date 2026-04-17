Гастрит не на пустом месте: Врач назвал 5 ошибок, которые медленно убивают желудок

Проблемы с желудочно-кишечным трактом редко возникают на пустом месте. Чаще всего мы сами, своими привычками, создаём идеальные условия для развития гастрита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, синдрома раздраженного кишечника и дисбиоза. Об этом Life.ru рассказал врач-диетолог «СМ-Клиника» Максим Лисовский.

Эксперт отметил, что удар по желудку наносит еда всухомятку и «кофе-брейки» вместо завтрака. Люди пьют кофе натощак и заменяют нормальную еду печеньем или батончиками. При этом желудок всё равно вырабатывает кислоту, которая раздражает слизистую. Кофе усиливает этот эффект и может спровоцировать рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод). Специалист советует есть в течение часа после пробуждения и не начинать день с кофе.

«Даже если нет аппетита, начните со стакана тёплой воды и лёгкого белково-жирового завтрака (омлет, творог). Еда должна быть механически обработана (не сухая)», — добавил врач.

Ещё одна ошибка — привычка запивать еду. Большой объём жидкости, более 150–200 мл, снижает эффективность ферментов и ускоряет эвакуацию недостаточно обработанной пищи из желудка в тонкий кишечник. Создаются условия для брожения и гниения непереваренных остатков, что приводит к вздутию, метеоризму и дисбиозу.

Тренд на «дробное питание» 5–6 раз в день привёл к тому, что люди начинают есть постоянно, даже не испытывая физиологического голода, что может привести к повышенной нагрузке на кишечник, избыточной массе тела и ожирению. Между приёмами пищи должно проходить не менее 3–4 часов. Собеседник Life.ru советует исключить постоянные перекусы, если это не обусловлено медицинскими показаниями (например, после резекции желудка).

Многие пациенты приходят с жалобами на изжогу, кислый привкус во рту по утрам и плохой сон. Причина часто кроется в позднем ужине. Последний приём пищи должен быть за 3–4 часа до сна. Если голод нестерпим — разрешён стакан кефира или лёгкий белковый продукт, но не позже чем за 1,5–2 часа.

Пищеварительный тракт называют «вторым мозгом» — он густо усеян нервными окончаниями. Когда человек ест в состоянии стресса, на бегу, за просмотром новостей или в ссоре, происходит активация симпатической нервной системы. Что это значит: нарушается кровоснабжение органов ЖКТ (кровь отливает к мышцам), снижается выработка пищеварительных ферментов и желчи, нарушается моторика кишечника. Введите правило «осознанного питания»: не ешьте за рулём, перед экраном телевизора или в состоянии раздражения. Выделяйте на приём пищи минимум 15–20 минут, тщательно пережёвывайте еду. Максим Лисовский Врач-диетолог «СМ-Клиника»

Большинство проблем с ЖКТ функциональны и обратимы, если устранить провоцирующие факторы. Однако если жалобы (боль, изжога, нарушения стула) сохраняются дольше 2–3 недель, это повод обратиться к гастроэнтерологу для проведения диагностики органов пищеварительного тракта.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Логинов предупредил об опасности модной OMAD-диеты. Одноразовое питание в сутки растягивает желудок и обостряет гастрит. Такой режим также вызывает застой желчи, что может привести к образованию камней. В долгосрочной перспективе это грозит дефицитом витаминов и белка.