Ни массаж, ни спорт: Хирург назвала единственный способ убрать обвисшую кожу после похудения на 20+ кг

После резкого похудения у людей часто появляется обвисшая кожа, и спорт не всегда может решить проблему. Об этом Life.ru рассказала врач-пластический хирург Мария Гамалея. Она объяснила, в каких случаях организм не справляется сам и без операции не обойтись.

После значительно снижения веса в короткие сроки (на 20 и более килограммов) зачастую появляется обвисшая кожа на животе, руках, бёдрах, груди. Многие пациенты ждут, что кожа сократится со временем сама, но это происходит не всегда либо не в полном объёме. Мария Гамалея Врач-пластический хирург

По словам эксперта, кожа человека содержит два основных белка, отвечающих за упругость: коллаген и эластин. Коллаген создаёт прочность, эластин позволяет коже растягиваться и сжиматься обратно. При длительном наборе лишнего веса под кожей накапливается жир, он постоянно давит на кожу изнутри. Под этим давлением волокна коллагена и эластина растягиваются сверх своих возможностей и постепенно рвутся. С возрастом способность организма восстанавливать эти волокна снижается. Повреждённые участки замещаются рубцовой тканью, которая не обладает упругостью.

Когда жир уходит, кожа остаётся того же размера, что и была при полном весе или сокращается, но не полостью. Внутренний объём исчезает, но сама ткань уже не имеет способности сокращаться. Её площадь становится избыточной и обвисает.

Аппаратная косметология, массажи и физические нагрузки улучшают кровообращение и делают верхний слой кожи более упругим и подтянутыми, улучшают тургор тканей. Эти методы работают при потере 5–7 килограммов. При потере 20 и более килограммов возникает избыток площади кожи. Упражнения развивают мышцы, которые находятся под кожей. Увеличенная мышца немного натягивает кожу, но не убирает лишний объём ткани.

«Измеренная сантиметровой лентой складка кожи остаётся того же размера. Она не исчезает от спорта, обёртываний или аппаратных процедур. Требуется удаление избытка ткани», — отмечает специалист.

Причины, почему кожа не подтянется могут быть следующими: Возраст. После 35 лет выработка коллагена и эластина в организме замедляется. У пациента старше 40 лет, похудевшего на 20 килограммов, кожа не сократится сама по себе ни через год, ни через пять лет. Количество потерянных килограммов. Снижение веса до 15% от исходной массы тела кожа ещё может компенсировать. Потеря более 25% веса всегда приводит к появлению свисающей кожной складки, которая не уберется без хирургического вмешательства.

Хирургическое удаление кожи назначается не по желанию пациента, а при наличии объективных изменений, которые невозможно исправить другими способами. — Несоответствие одежды и фигуры. После похудения вес тела соответствует определённому размеру одежды, но из-за кожных избытков приходится покупать вещи на размер или два больше. Кожа создаёт лишний объём, который мешает нормальной посадке одежды. — Появление грубых складок при движении. В положении стоя живот может выглядеть относительно ровно, но при наклоне вперёд или в положении сидя кожа собирается в многочисленные грубые складки толщиной более сантиметра.

«Хирург проводит разметку, определяет точные границы излишков, иссекает их и сшивает края раны с формированием тонкого рубца. Рубец располагается в местах, которые после заживления контур тела соответствует реальному результату похудения, который обычно достигается диетой и физической активностью», — заключает врач.

