Финские учёные выяснили, как спорт улучшает память

Физическая активность — это не только залог здоровья тела, но и важный инструмент для поддержания когнитивных функций. Спорт положительно влияет на рабочую память, тогда как пассивный образ жизни оказывает обратный эффект, к такому выводу пришли финские учёные из Университета Ювяскюля, пишет журнал Memory.

Рабочая память — это способность удерживать и обрабатывать небольшие объёмы информации в краткосрочной перспективе. Она необходима для выполнения повседневных задач, таких как планирование, принятие решений и многозадачность. Финские учёные провели метаанализ 21 научного исследования с участием 1455 человек, среди которых были спортсмены, занимающиеся баскетболом, бейсболом или фехтованием. Результаты показали, что у спортсменов рабочая память развита значительно лучше, чем у тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни.

Особенно заметна разница между спортсменами и пассивными людьми в видах спорта, где важны скорость реакции и тактическое мышление.Например, баскетболисту нужно за доли секунды оценить ситуацию на поле, выбрать стратегию и принять решение о передаче или броске. Эти нагрузки стимулируют мозг, развивая его ключевые функции, включая рабочую память.

Исследование подчёркивает, что даже если причинно-следственная связь между физической активностью и улучшением когнитивных способностей пока не доказана окончательно, корреляция между ними очевидна. Польза спорта распространяется не только на молодых людей, но и на старшее поколение. Регулярные физические тренировки способны замедлить возрастное снижение когнитивных функций, включая ухудшение памяти. Профессор Пииа Астикайнен, участвовавшая в исследовании, отмечает: «Активный образ жизни помогает частично компенсировать негативное влияние старения на мозг».

Эти результаты подтверждают, что спорт не только укрепляет тело, но и помогает справляться с когнитивными вызовами, которые возникают в течение жизни.