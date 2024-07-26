Сжигает калории и улучшает настроение: Мастер спорта назвала альтернативу тренировкам в спортзале

Прогулки на свежем воздухе могут стать достойной альтернативой занятиям в фитнес-зале, считает заслуженный мастер спорта Дарья Тарасова. В беседе с РИА "ФедералПресс" она подчеркнула, что правильная ходьба позволяет регулировать интенсивность нагрузки в зависимости от поставленных целей.

Чемпионка отметила, что даже ежедневные подъёмы по лестнице на работе могут быть более эффективными, чем тренировки в зале.

"Ходьба не только помогает сжигать калории, но и способствует улучшению настроения и даёт возможность отдохнуть умственно", — добавила она.

Кроме того, бег и другие интенсивные нагрузки подходят не всем и не всегда, в то время как прогулки доступны людям любого возраста и уровня физической подготовки. Регулярные прогулки способствуют укреплению иммунной системы и могут стать частью здорового образа жизни в сочетании с правильным питанием и полноценным сном.

"Я всегда рекомендую своим ученикам и их родителям выделять время для ежедневных прогулок. Это способствует укреплению здоровья и улучшению общего самочувствия", — подчеркнула эксперт.