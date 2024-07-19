Названы самые популярные парки Подмосковья

Россияне стали намного чаще прогуливаться по паркам. Только в Подмосковье за первые шесть месяцев 2024 года парковые зоны посетило более 40 миллионов жителей, и популярность парковых прогулок продолжает расти независимо от сезона. С чем связан усиленный интерес к этому времяпрепровождению, рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На данный момент в Московской области расположены 194 парка и лесопарка. В последние годы их количество значительно возросло. Как отметил министр, количество увеличилось в восемь раз.

"Если в 2014 году парковых и лесопарковых территорий было всего 24, то сейчас их 194. Мы прогнозируем, что посещаемость этого года возрастёт до 87 миллионов человек", — рассказал Хайкин в беседе с 360.ru.

Три года назад в области запустили программу "Парки в лесу". В её рамках специалисты благоустроили 22 лесопарка, создав там комфортные прогулочные зоны.

Наиболее популярными местами в области оказались: парк "Пехорка" в Балашихе, Центральный парк в Пушкинском округе, парк имени Толстого в Химках, Центральный парк в Долгопрудном и парк Мира в Мытищах. Но, возможно, уже совсем скоро их сместят "более молодые" парки — "Шишкин лес" в Истре, а также парк Малевича в Одинцовском городском округе.