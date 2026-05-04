Весенний фитнес может закончиться инфарктом: кардиолог предупредил об опасной ошибке после зимы

Весной организм адаптируется к изменениям погоды, светового дня и гормонального фона. Если добавить к этому резкую смену режима физических нагрузок — будь то спорт или работа на даче, — получаем многочисленные обращения к врачам. Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики отделения кардиологии и терапии научно-клинического центра №3 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Шарифзод Бехрузи Файзали в беседе с Life.ru объяснил, как внедрить тренировки в свою жизнь без вреда для здоровья.

Если зимой вы почти не двигались, а теперь резко начали тренироваться или взялись энергично копать, носить тяжести и пропалывать грядки, это может сильно перегрузить сердце. Такие нагрузки опасны скачками давления и другими проблемами. Шарифзод Бехрузи Файзали Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики отделения кардиологии и терапии научно-клинического центра №3 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского

При резкой нагрузке увеличивается потребность миокарда в кислороде, но сосуды могут не успевать адаптироваться. Это провоцирует ишемию и может даже привести к инфаркту, особенно у людей с атеросклерозом коронарных артерий.

Существует понятие «синдром перетренированности» — состояние при несоответствии нагрузки возможностям организма. Человек жалуется на усталость, снижение работоспособности, нарушения сна, раздражительность, изменения ритма сердца.

Людям с хроническими заболеваниями сердца, гипертонией, диабетом, ожирением, а также тем, кто давно не занимался спортом, необходимо проконсультироваться с кардиологом. Врач назначит диагностику (ЭКГ, ЭХО-КГ, нагрузочное тестирование) и даст рекомендации.

«Стратегия «вдруг проснулся и решил резко начать бегать марафоны» очень рискованная. Перед началом спортивного сезона, особенно весной, хорошо бы оценить готовность организма к нагрузкам, чтобы выявить риски перетренированности», — подчеркнул кардиолог.

Начинать нужно плавно, предпочитая более безопасные активности: скандинавскую ходьбу, плавание, йогу и растяжку, затем лёгкий бег. Обязательно следим за пульсом — он не должен превышать 50-70% от максимального (рассчитывается по формуле: 220 минус возраст). Для 30-летнего человека максимум — 190 ударов в минуту.

Современные пульсометры (нагрудные, запястные, встроенные в часы или браслеты) помогают контролировать состояние, но они не заменяют консультацию специалиста.

Раньше польские исследователи выяснили, что экстремальная погода — и жара, и холод — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них. Результаты представили на конгрессе Европейского кардиологического общества.