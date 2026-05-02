Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 10:06

Жжение в груди — инфаркт или изжога? Врач объяснил, что выдаст проблемы с сердцем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / panadda design

Врач-кардиолог Юрий Беленков предупредил россиян, что инфаркт можно случайно принять за изжогу. Об этом он рассказал в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». По словам специалиста, в обеих случаях человек чувствует жжение в груди.

Если дискомфорт возникает сразу после еды, то, скорее всего, речь идёт об изжоге. На неё также указывают кислый привкус во рту и появление отрыжки.

Когда жжение за грудиной сопровождается одышкой, холодным потом и резкой слабостью, это может сигнализировать о сердечном приступе. Ещё одним симптомом инфаркта будет головокружение, уточнил Беленков.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar