Жжение в груди — инфаркт или изжога? Врач объяснил, что выдаст проблемы с сердцем

Врач-кардиолог Юрий Беленков предупредил россиян, что инфаркт можно случайно принять за изжогу. Об этом он рассказал в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». По словам специалиста, в обеих случаях человек чувствует жжение в груди.

Если дискомфорт возникает сразу после еды, то, скорее всего, речь идёт об изжоге. На неё также указывают кислый привкус во рту и появление отрыжки.

Когда жжение за грудиной сопровождается одышкой, холодным потом и резкой слабостью, это может сигнализировать о сердечном приступе. Ещё одним симптомом инфаркта будет головокружение, уточнил Беленков.

Воспаления в ротовой полости способны навредить сердечно-сосудистой системе, предупредил стоматолог-хирург, специализирующийся на имплантации и лечении дёсен. Он пояснил, что через микротравмы тканей бактерии попадают в кровоток и запускают развитие опасных патологий.