Работать до инфаркта: Врачи объяснили, почему хронический стресс ведёт прямиком в реанимацию

Эмоциональное состояние человека напрямую влияет на физическое здоровье. Врач-психиатр Валентина Ястребова в беседе с Life.ru отметила, что психика и тело тесно связаны. По её словам, тревожность и длительное напряжение могут провоцировать развитие заболеваний, которые в дальнейшем приводят к серьёзным последствиям.

Какой запас у психики — сложный вопрос, потому что психика у каждого человека — самостоятельная единица, и она очень сильно зависит от факторов, которые происходили в течение жизни. Если психика часто подвергается стрессовым моментам, она становится более подвижной и податливой к новым жизненным ситуациям. Грубо говоря, она обрастает неким панцирем. И, конечно, стресс на работе может также привести к тяжёлым последствиям, особенно когда напряжение растёт. Валентина Ястребова Врач-психиатр

Кроме того, врач-кардиолог Андрей Кондрахин пояснил, что хроническая усталость и отсутствие полноценного отдыха увеличивают нагрузку на сердце. Это может привести к гипертонии и другим заболеваниям. По его словам, при постоянном напряжении ухудшается кровоснабжение сердечной мышцы, что со временем повышает риск серьёзных осложнений и может привести к инфаркту.

«Формально мы сейчас говорим о другом — о синдроме хронической усталости. Когда человек много времени не набирает на отдых, практически не отдыхает и продолжает работать, возникает этот синдром. А он как раз может приводить к гипертонической болезни, та, в свою очередь, — к перегрузке сердца и инфаркту», — сказал кардиолог.

