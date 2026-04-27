«Отеки — не лишняя вода, а крик сердца»: Кардиолог объяснил, как отличить опасные припухлости

Отёки действительно сигнализируют о проблемах с сердечно-сосудистой системой. Чаще всего речь идёт о задержке жидкости в организме. Такое происходит, когда сердце не справляется с перекачкой крови. Об этом рассказал Life.ru терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов.

При сердечной недостаточности кровообращение замедляется. Кровь застаивается в венозной системе. Это повышает давление в сосудах. Жидкость выходит из сосудистого русла в ткани. Так формируются отёки, которые постепенно нарастают. Сергей Вечтомов Терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника»

Где появляются первые признаки

Обычно такие отёки начинаются в области лодыжек и стоп. Особенно заметны они к концу дня. Если состояние прогрессирует, отёки поднимаются на голени. В более тяжёлых случаях затрагивают живот, руки и даже лицо.

На какие ещё симптомы обратить внимание

Нередко отёки идут в комплекте с другими признаками. Среди них — одышка при физической нагрузке или в положении лёжа. Также пациенты отмечают повышенную утомляемость и слабость. Быстрый набор массы тела — ещё один сигнал. Речь именно о накоплении жидкости, а не о прибавке жировой ткани.

Важно понимать — появление отёков может стать одним из первых сигналов нарушения работы сердца. Поэтому в такой ситуации недостаточно просто убрать симптом. Нужно выявить причину. При необходимости — своевременно начать лечение основного заболевания.

