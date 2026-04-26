«Встал резко — поплыло»: Кардиолог объяснил, почему головокружение возникает внезапно и без видимой причины

Головокружение, возникающее без видимой причины, — одна из самых частых жалоб на приеме у терапевта. При этом важно понимать, что за таким симптомом могут стоять как относительно безобидные состояния, так и нарушения, требующие медицинского внимания, объяснил в беседе с Life.ru врач-кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов.

Одной из наиболее распространённых причин является резкое снижение артериального давления. Такое состояние нередко возникает при быстром вставании — ортостатической гипотензии, а также при злоупотреблении препаратами для быстрого снижения давления, например каптоприлом или моксонидином. В этот момент кровь не успевает поступить к головному мозгу в достаточном объеме, что приводит к потемнению в глазах и ощущению головокружения. Сергей Вечтомов Терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника»

На втором месте – проблемы с сердцем. Нарушения ритма, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь ухудшают кровоснабжение мозга.

Третья причина – падение сахара в крови. При гипогликемии, помимо головокружения, возникают дрожь, потливость и слабость. Часто это случается после интенсивной нагрузки или у диабетиков.

Четвёртая – нарушения в работе внутреннего уха, где расположен орган равновесия. Классический пример – доброкачественное позиционное головокружение.

Пятая – лекарства. Некоторые гипотензивные или седативные средства вызывают головокружение, особенно в начале терапии.

И наконец – усталость и стресс. Недостаток сна и переутомление могут вызывать ощущение «ватной головы».

«Обратиться к врачу необходимо, когда головокружение выраженное или повторяется регулярно, сопровождается потерей сознания, онемением, нарушением речи или зрения, а также возникает внезапно и без очевидной причины», – резюмировал Сергей Вечтомов.

Ранее Life.ru писал, что врач-психотерапевт предупредил об опасности бесконтрольного приёма мелатонина. Добавка безопасна только на один-два месяца, а длительное использование может вызвать сбои в работе сердца и риск депрессии. Организм может перестать вырабатывать собственный мелатонин при регулярном приёме извне.