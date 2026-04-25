Рак, морщины и повреждение ДНК: Врач сравнила вред от солярия и солнца

Искусственный загар в солярии приносит организму куда больше вреда, чем естественное солнце, частые процедуры могут провоцировать преждевременное старение кожи, предупредила врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. По её словам, многие ошибочно полагают, что солярий позволяет быстро и безопасно обрести красивый бронзовый оттенок, однако спектр и интенсивность ультрафиолетовых лучей там часто отличаются от солнечных.

«В частности, они могут излучать больше UVA-лучей, которые глубже проникают в кожу и способствуют преждевременному старению и повреждению ДНК», — подчеркнула собеседница NEWS.ru.

Она добавила, что при разумном подходе природный загар наносит организму меньший урон, чем искусственный. регулярное посещение солярия повышает риск развития меланомы — самого агрессивного вида рака кожи. Наименее серьёзным последствием эксперт назвала разрушение коллагеновых и эластиновых волокон под действием UVA-лучей, из-за чего кожа теряет упругость и покрывается морщинами.

К слову, онкологические заболевания нередко маскируются под обычное недомогание, но симптомы, длящиеся дольше двух недель должны стать причиной обратиться к специалисту. В частности, настораживать должны кашель с кровью в мокроте, а также чередование запоров с диареей и кровянистые выделения, которые часто путают с геморроем.