20 апреля, 12:56

Свечи не помогут: Симптомы геморроя оказались предвестниками рака прямой кишки

Обложка © freepik

Онкологические заболевания нередко маскируются под обычное недомогание, но симптомы, длящиеся дольше двух недель должны стать причиной обратиться к специалисту, предупредил онколог Дмитрий Пензов. По его словам, настораживать должны кашель с кровью в мокроте, а также чередование запоров с диареей и кровянистые выделения, которые часто путают с геморроем.

К менее очевидным признакам онколог отнёс стойкую охриплость голоса, боль в горле с отдачей в ухо и трудности с глотанием твёрдой пищи, которые могут указывать на рак гортани или пищевода. У женщин тревожным сигналом служат кровянистые выделения вне цикла, у мужчин — безболезненные уплотнения в мошонке. Любые изменения родинок могут быть признаками меланомы, поэтому важно не игнорировать долго длящиеся симптомы.

«Только профильные специалисты помогут точно разобраться в первопричине недомогания. Кроме того, своевременное обращение позволяет выявить рак на ранней стадии, что значительно повышает эффективность лечения», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

К слову, рак кишечника всё чаще находят у людей младше 50 лет. Врачи призывают не игнорировать симптомы и не списывать их на возраст. Эксперты уже назвали 3 группы людей, кому лучше пройти обследование.

Борис Эльфанд
