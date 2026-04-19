Российские онкологи создают из клеток пациентов «сыщиков и киллеров» против рака

Заведующая научным отделом онкоиммунологии НМИЦ онкологии имени Петрова Татьяна Нехаева рассказала, что в центре уже более двадцати лет разрабатывают противоопухолевые вакцины. Основная разработка, дошедшая до клинического применения — это вакцина на основе высокоиммуногенных дендритных клеток. Персонализированный препарат готовится из собственных клеток пациента в течение десяти дней. В итоге каждый больной получает индивидуальное лекарство.

Учёные начали с лечения самой иммуногенной опухоли — меланомы, затем занялись саркомой мягких тканей, а сейчас проводят доклинические исследования для лечения глиобластомы — самой злокачественной опухоли. Вакцинотерапия не является панацеей от всех видов рака, но она хорошо интегрируется в стандартные методы лечения и комбинируется с другими подходами.

«Да, дендритные клетки — это высокоспециализированные клетки, которые представляют, показывают в нашем организме, что нужно уничтожить. И показывают они тем клеткам, которые должны распознавать и убивать. Это клетки-убийцы — Т-лимфоциты. При этой презентации образуется большое количество клеток-киллеров, которые распознают опухоль и уничтожают её в нашем организме», — отметила эксперт.

Препарат вводится внутрикожно в спину пациента, чтобы клеткам было удобнее добраться до ближайших лимфатических узлов, где происходит обучение лимфоцитов. Новые методы позволяют пациентам не только дольше жить, но и сохранять качество жизни, в отличие от токсичной химиотерапии и лучевой терапии, подчеркнула собеседница телеканала «Санкт-Петербург».

