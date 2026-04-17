Путин назвал значимыми достижения российской медицины в 2025 году

В минувшем году российская медицина достигла значимых достижений, заявил президент Владимир Путин в приветственном слове к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава. Текст обращения зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.

«По итогам прошедшего года мы с уверенностью можем говорить о значимых достижениях современной отечественной медицины», — сказал глава государства.

Так, в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» во всех регионах страны создают новые и модернизируют существующие учреждения. Им поставляют новейшее оборудование и автомобильный транспорт. Глава государства подчеркнул, что доля отечественной техники после проведения работ составляет порядка 70%.

Медицина в России в целом становится доступнее и качественнее, указал президент. В нашей стране совершенствуется лекарственное обеспечение, проводится работу в части генетических техологий, моделей персонализированной медицины. Последние открывают специалистам уникальные возможности.

«Хочу искренне поблагодарить представителей отечественного медицинского сообщества за самоотверженный труд и верность своему призванию», — добавил Путин.

Также в приветственном слове Владимир Путин заявил, что показатель младенческой смерти в России упал до абсолютного минимума. По словам президента, такое в нашей стране наблюдается впервые.