Путин: Младенческая смертность в России впервые упала до абсолютного минимума
Показатель младенческой смертности в РФ упал до абсолютного минимума, заявил президент Владимир Путин в приветственном слове участникам расширенного заседания коллегии Минздрава. Российский лидер подчеркнул, что такое в нашей стране наблюдается впервые.
«Такие впечатляющие успехи — во многом результат слаженной, высокопрофессиональной деятельности учёных, практикующих врачей, медицинских сестёр, специалистов, их компетентности и опыта, душевной чуткости и готовности всегда прийти на помощь», — считает глава государства.
Также в обращении Владимир Путин заявил о создании в России специализированного механизма приоритетного обслуживания для ветеранов спецоперации. По словам президента, по результатам 2025 года можно судить о серьёзных успехах отечественной медицины.
