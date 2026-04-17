Опрос ФОМ показал, что Путину доверяют 74% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают 76% россиян, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение», опубликованных на его сайте. Уровень доверия главе государства составляет 74%. При этом 16% респондентов выразили недоверие, а 12% — отрицательно оценили его работу.

Вместе с тем половина граждан (50%) положительно оценивает деятельность правительства страны. В то же время, 31% респондентов выразили скорее негативное отношение к работе кабинета министров. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 55% опрошенных, тогда как 15% придерживаются противоположной точки зрения.

Электоральные предпочтения россиян в середине апреля 2026 года распределились следующим образом: «Единая Россия» лидирует с 37% голосов, опережая ЛДПР (11%) и КПРФ (8%). Партии «Новые люди» и «Справедливая Россия» получили бы 6% и 2% поддержки соответственно, если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее время.

Социологи опросили полторы тысячи россиян в возрасте от 18 лет в 51 регионе страны. Исследование проводилось с 10 по 12 апреля 2026 года методом личного интервью. Как отмечают в ФОМ, погрешность таких данных не превышает 3,6%.

