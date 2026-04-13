13 апреля, 08:38

Опрос показал у россиян «маркер инфляционной тревожности»

Большинство россиян ожидают, что расходы на продукты и ЖКХ в ближайший год будут расти быстрее их доходов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Карта веры и надежд».

Согласно опросу, такую точку зрения разделяют около 82% участников, что, по мнению авторов, указывает на высокий уровень инфляционной тревожности.

«Такая уверенность является ключевым маркером инфляционной тревожности и отражает фундаментальное недоверие к возможности личных доходов компенсировать удорожание жизни», — утверждают авторы опроса.

Также 77% респондентов считают, что контроль над интернетом и СМИ в ближайший год не ослабнет. Две трети не рассчитывают на улучшение качества медицины, а 70% уверены, что проблему кибермошенничества быстро решить не удастся. Оценки экономической ситуации разделились: треть опрошенных ожидает стабильности, 19% надеются на улучшения, а 8% прогнозируют ухудшение.

При этом люди не унывают, а уровень личной удовлетворённости остаётся сравнительно высоким: полностью довольны своей жизнью 35% участников, ещё 47% оценивают её скорее положительно.

Что касается работы, около трети считают свои перспективы благоприятными. Наиболее оптимистичны молодёжь, жители крупных городов и люди с высоким доходом, тогда как респонденты предпенсионного возраста чаще настроены пессимистично.

Мечты vs реальность: Выяснилось, сколько на самом деле хотят получать пенсионеры в России

Ранее был проведён опрос, показавший, часть россиян верит в инопланетян и альтернативные версии космических событий. 26% допускают существование внеземной жизни, а около трети — возможность фальсификации высадки на Луну. При этом многие получают информацию о космосе из СМИ и предпочитают развлекательный контент, а в будущем ждут развития технологий, освоения планет и космического туризма.

