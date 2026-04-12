Мечты vs реальность: Выяснилось, сколько на самом деле хотят получать пенсионеры в России

Треть граждан России хотели бы получать пенсию в размере 50 тысяч рублей. Таковы данные исследования финансовой платформы Webbankir, имеющегося в распоряжении РИА «Новости».

Согласно исследованию, 20,7% назвали сумму 100 тысяч рублей, 14,6% — 75 тысяч, 13,6% — 150 тысяч. 7,3% мечтают о пенсии свыше 200 тысяч рублей, 4,1% — до 200 тысяч, а 4,3% хватило бы 25 тысяч рублей.

«Чаще всего участники опроса в качестве желаемой пенсии указывали 50 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

Средний размер желаемой пенсии среди опрошенных составил 97 580 рублей. При этом лишь 18,9% респондентов уверены, что их реальная пенсия будет соответствовать ожиданиям. Большинство же (81,1%) настроены пессимистично: 46,4% считают, что она «скорее не будет соответствовать», а 34,7% — что «точно не будет».

А ранее более 70% опрошенных заявили, что для комфортной жизни на пенсии им нужен доход свыше 75 тысяч рублей в месяц, хотя средняя страховая пенсия в стране составляет около 27 тысяч. Почти четверть согласны на 50–75 тысяч, 5% — на 25–50 тысяч. Свыше половины рассчитывают только на госпенсию, 24% — на разные источники, 10% — на сбережения, 6% — на инвестиции и аренду.