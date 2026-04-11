Россиянам назвали способ накопить миллион рублей к пенсии, откладывая всего 2–3 тысячи в месяц

Россияне могут накопить дополнительный миллион рублей к пенсии, ежемесячно откладывая небольшие суммы. Об этом рассказал гендиректор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Олег Мошляк.

В разговоре с РИА «Новости» он привёл расчёт для 37-летнего человека с зарплатой около 100 тысяч рублей в месяц. Если ежемесячно отчислять хотя бы две-три тысячи рублей в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), то с учётом государственного софинансирования через 10 лет, к 52 годам, накопится заветный один миллион рублей. Эксперт уточнил, что накопления по этой программе увеличиваются двумя путями: фонд ежегодно начисляет инвестиционный доход, а государство в первые 10 лет добавляет средства в зависимости от заработка участника.

Размер государственной поддержки напрямую зависит от уровня дохода. Если человек получает до 80 тысяч рублей в месяц, государство удваивает его взносы. При зарплате от 80 до 150 тысяч рублей — добавляет 50 процентов от внесённой суммы. А при доходе выше 150 тысяч рублей софинансирование составит 25 процентов.

Кроме того, в программу долгосрочных сбережений можно перевести ранее сформированные пенсионные накопления, которые создавались за счёт отчислений работодателей в период с 2002 по 2013 год.

Ранее Life.ru писал, что в феврале 2026 года в России был зафиксирован значительный разброс в средних пенсионных выплатах между субъектами федерации. Анализ статистических данных показал, что разрыв между лидерами и аутсайдерами рейтинга превысил 23 тысячи рублей.