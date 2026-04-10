В Госдуме раскрыли, какую пенсию получат никогда не работавшие россияне

В 2026 году страховая пенсия по старости положена только при стаже от 15 лет и наличии минимум 30 пенсионных коэффициентов. Если этих условий нет, человек получает социальную пенсию по линии государственного обеспечения. Разницу между страховой и социальной пенсией для тех, кто не работал официально, разъяснил депутат Госдумы Алексей Говырин.

С 1 апреля 2026 года размер социальной пенсии установлен на уровне 9 424,12 рубля в месяц, рассказал он в интервью Lenta.ru. Эта сумма касается мужчин от 69 лет и женщин от 64 лет. При этом реальная выплата может быть выше. Неработающим пенсионерам, чьё общее материальное обеспечение ниже прожиточного минимума в регионе, назначают социальную доплату до этого уровня.

Парламентарий пояснил, что при расчёте учитывают не только саму пенсию, но и другие денежные выплаты и меры поддержки. Поэтому итоговая сумма зависит от региона: в одном месте человек получит базовую сумму с доплатой до местного минимума, в другом — выплаты окажутся выше.

Кстати, Соцфонд досрочно выплатит пенсии за май в этом году. Пенсионеры, получающие выплаты через банк с 1-го по 4-е число, получат деньги до 30 апреля. А через почту заплатят по обычному графику.