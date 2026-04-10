От 18 до 42 тысяч: как разнятся пенсионные выплаты по всей России в 2026 году

В феврале 2026 года в России зафиксирован значительный разброс в средних пенсионных выплатах между субъектами федерации. Анализ статистических данных показал, что разрыв между лидерами и аутсайдерами рейтинга превысил 23 тысячи рублей, пишет ТАСС.

Наиболее высокие начисления получают жители Чукотского автономного округа. По информации Социального фонда, средний показатель в этом арктическом регионе достиг отметки в 41 943 рубля.

На противоположном конце списка оказался Дагестан. Здесь граждане пожилого возраста в среднем довольствуются суммой 18 615 рублей. Разница между этими двумя точками на карте страны составляет внушительные 23 328 рублей.

Для сравнения, общероссийский средний уровень пенсионного обеспечения в рассматриваемом периоде остановился на отметке 25 261 рубль.

Такие контрастные цифры объясняются особенностями региональных коэффициентов, надбавками за особые условия труда и климатическими надбавками в северных территориях.

А тем, кто не проработал в своей жизни ни дня, на пенсии светит только социальная пенсия по линии государственного обеспечения. С 1 апреля 2026 года размер социальной пенсии установлен на уровне 9 424,12 рубля в месяц. Эта сумма касается мужчин от 69 лет и женщин от 64 лет. При этом реальная выплата может быть выше. Неработающим пенсионерам, чьё общее материальное обеспечение ниже прожиточного минимума в регионе, назначают социальную доплату до этого уровня.