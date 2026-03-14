Российские учёные изобрели новый метод борьбы с рецидивами рака

Петербургские учёные нашли способ уничтожать «спящие» клетки рака, которые выживают после химиотерапии и дают метастазы. В Институте цитологии РАН предложили новую тактику: сначала разбудить, потом убить. Исследователи изменили схему применения двух известных препаратов.

Первый — оксалиплатин, который убивает активные клетки. Второй — хлорохин, лекарство от малярии с противоопухолевыми свойствами. В новой стратегии хлорохин будит спящие клетки, а оксалиплатин уничтожает и их, и основную опухоль. У мышей с саркомой и карциномой кишечника метастазы исчезли за месяц. Впереди доклинические и клинические исследования, но подход выглядит перспективным. Если эффективность подтвердится, у врачей появится мощное оружие против рецидивов.

«Мы изучили места, куда мигрируют клетки колоректального рака. И результаты действительно показали, что комбинация препаратов приводит даже не к снижению образования метастазов, а к их полному устранению», — цитирует младшего научного сотрудника лаборатории защитных механизмов клетки института цитологии РАН Любовь Кузнецову телеканал «Санкт-Петербург».

Тем временем российская вакцина от рака претендует на массовость и универсальность. Обычно противораковые вакцины создаются индивидуально под конкретную опухоль пациента. Массового производства до сих пор не существовало. Отечественная разработка пытается решить задачу шире — создать препарат для широкого применения.