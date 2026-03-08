Названы три главные привычки, провоцирующие рак груди

Курение, избыток красного мяса и высокий уровень сахара в крови оказались основными модифицируемыми факторами риска развития рака молочной железы. К такому выводу пришли учёные Вашингтонского университета, проанализировав мировые данные о заболеваемости с 1990 по 2023 год. Результаты опубликованы в The Lancet Oncology.

Онколог Кейли Бхангдиа, представляющая Институт показателей и оценки здоровья, в разговоре с People отметила, что 11% случаев связаны с диетой, богатой красным мясом. На курение (включая пассивное) пришлось 8% заболеваний, на повышенный сахар в крови — около 6%.

Также в список вошли ожирение (4%), злоупотребление алкоголем и низкая физическая активность (по 2%). Врач подчеркнула, что все эти факторы связаны с образом жизни, а значит, их можно скорректировать, чтобы снизить риски.

