Скворцова заявила о хорошей переносимости онковакцин ФМБА от рака кишечника

Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что онковакцины «Онкопепт» и «Онкорна», которые разрабатываются для терапии колоректального рака, хорошо переносятся пациентами. По ее словам, побочных эффектов пока не зафиксировано.

Речь идет о двух персонализированных препаратах ФМБА. «Онкорна» — это мРНК-вакцина, а «Онкопепт» — пептидная терапевтическая онковакцина. Обе разработки предназначены для лечения колоректального рака, а не для массовой профилактики у здоровых людей.

Новый повод для обсуждения появился после того, как на этой неделе ФМБА получило разрешение на клиническое применение «Онкорны». В агентстве ее назвали первой отечественной мРНК-вакциной против колоректального рака.

«Онкопепт» при этом уже начали применять. По данным СМИ со ссылкой на ФМБА, первому пациенту препарат ввели 31 марта, а для следующего вакцина уже подготовлена. А первое применение персонализированной мРНК-вакцины от рака состоялось 1 апреля. Препарат под названием «Неоонковак» ввели 60-летнему жителю Курской области. Мужчина проходит лечение в НМИЦ радиологии с диагнозом «меланома кожи».