16 апреля, 09:32

Скворцова заявила о хорошей переносимости онковакцин ФМБА от рака кишечника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что онковакцины «Онкопепт» и «Онкорна», которые разрабатываются для терапии колоректального рака, хорошо переносятся пациентами. По ее словам, побочных эффектов пока не зафиксировано.

Речь идет о двух персонализированных препаратах ФМБА. «Онкорна» — это мРНК-вакцина, а «Онкопепт» — пептидная терапевтическая онковакцина. Обе разработки предназначены для лечения колоректального рака, а не для массовой профилактики у здоровых людей.

Новый повод для обсуждения появился после того, как на этой неделе ФМБА получило разрешение на клиническое применение «Онкорны». В агентстве ее назвали первой отечественной мРНК-вакциной против колоректального рака.

Россиянка, собиравшая деньги на лечение рака, попала под суд за мошенничество
«Онкопепт» при этом уже начали применять. По данным СМИ со ссылкой на ФМБА, первому пациенту препарат ввели 31 марта, а для следующего вакцина уже подготовлена. А первое применение персонализированной мРНК-вакцины от рака состоялось 1 апреля. Препарат под названием «Неоонковак» ввели 60-летнему жителю Курской области. Мужчина проходит лечение в НМИЦ радиологии с диагнозом «меланома кожи».

Мужчина лишился 10 сантиметров пениса из-за рака, но смог стать отцом
Марина Фещенко
