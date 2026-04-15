Комета, парад планет и звёздные дожди: Куда и когда смотреть в апреле на космическую красоту

Апрель подарит жителям Земли сразу несколько космических событий: комету, звёздные дожди, Малый парад планет и сближение Марса с Нептуном. Чтобы полюбоваться ими, придётся избегать слишком ярких регионов и вооружиться хотя бы биноклем, рассказал астрофизик Владимир Коваль.

По его словам, комета C/2025 R3 (PANSTARRS), открытая в сентябре 2025 года, скоро покинет Солнечную систему, лучше всего наблюдать её во второй половине апреля (около 20 числа) в предрассветные часы на северо-востоке. Звёздный поток Лириды, образованный шлейфом пыли от кометы Тэтчера, ожидается с 16 по 30 апреля с пиком в ночь с 22 на 23 апреля.

Наблюдать лучше с полуночи до рассвета вдали от городских огней. Кроме того, 18 апреля ожидается Малый парад планет (Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун). Сближение Марса с Нептуном произойдёт около 13–18 апреля, планеты будут расположены очень низко над восточным горизонтом в ярких сумерках, отметил собеседник 360.ru.

