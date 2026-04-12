Яркая комета и звёздный ливень: Апрельское небо порадует россиян редким шоу

Во второй половине апреля у жителей России появится шанс увидеть сразу два астрономических явления — яркую комету PANSTARRS (C/2025 R3) и пик активности метеорного потока Лириды. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК им. К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

«20 апреля — комета PANSTARRS (C/2025 R3) в перигелии, эта комета более перспективна для наблюдений, она будет иметь хорошую утреннюю видимость примерно с 15 апреля и, приближаясь к перигелию, её яркость должна повысится до третьей звездной величины, возможно её наблюдение в бинокли и телескопы. Можно даже снять на мобильный телефон, но смотреть надо будет утром, часа в 4. Также 22 апреля будет максимум действия метеорного потока Лириды (ZHR= 18)», — рассказал он.

Также в промежутке с 19 по 20 апреля Марс, Сатурн и Меркурий сблизятся до двух градусов, причём неподалёку от них окажется и Нептун. Алексеев заметил, что подобное расположение планет, скорее всего, журналисты снова назовут парадом, однако к настоящему параду это явление отношения не имеет.

По оценкам Алексеева, апрель в средней полосе России исключительно благоприятен для астрономических наблюдений. Среди прочих объектов на ночном небе различимы весенние созвездия, к примеру Рак, а также шаровое скопление М3, которое находится между Волопасом и Волосами Вероники прямо в малозаметном созвездии Гончих Псов.

Владельцам серьёзных телескопов специалист порекомендовал направить внимание на галактический кластер в созвездии Волос Вероники — это крупнейшее сверхскопление галактик по соседству с нашим сверхскоплением Девы, где, между прочим, располагается Млечный Путь. В вечерние часы прямо над головой будет висеть Большая Медведица, а значит, любители астрономии получат прекрасную возможность рассмотреть знаменитую пару: галактику Боде и галактику Сигару.

Ранее глава Института космических исследований РАН допустил, что Венера может быть пригодна для жизни, невзирая на чудовищную жару на её поверхности. Дело в том, что на пятидесятикилометровой высоте в облачном слое царят вполне земные условия: около 40 градусов тепла, а атмосферное давление почти не отличается от привычного нам.