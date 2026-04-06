«Кто-то его генерирует»: Академик РАН назвал возможный маркер жизни в атмосфере Венеры

Венера может считаться потенциальной зоной для жизни — несмотря на адские условия у поверхности. Об этом рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

На высоте около 50 километров в облаках, по словам академика, условия уже приличные по земным меркам: примерно +40 градусов тепла и давление порядка одной атмосферы. Состав атмосферы (сера, углекислый газ) не радует, но он не сильно отличается от земных вулканических источников, где обитают специфические бактерии, получающие энергию из химических преобразований, отметил эксперт в разговоре с KP.Ru.

Петрукович напомнил, что несколько лет назад земные телескопы обнаружили в венерианской атмосфере линию газа фосфина (PH3), который считается маркером жизни. Он быстро разрушается под действием солнечного света, и если присутствует в значимых количествах, значит, кто-то его генерирует. А генерируют, по современным представлениям, как раз подобные бактерии. Позже этот научный результат был отозван как ненадёжный, но сама возможность, подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда» учёный, остаётся.

