Мечтают о звёздах с Россией: Очередь из десяти стран выстроилась к Роскосмосу за «билетами» в космос

Как минимум десять государств намерены использовать российские ракеты и корабли, чтобы их соотечественники полетели к звёздам. О такой географии желающих в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«Больше 10 стран готовы и мечтают также сделать из своих граждан национальных лидеров и популярных космонавтов благодаря российским технологиям», — сказал он.

Баканов уточнил, что реализовать эти планы удастся после того, как начнёт функционировать Российская орбитальная станция. При этом глава Роскосмоса не стал называть точные сроки запуска станции, однако подчеркнул, что именно с её развёртыванием откроется окно возможностей для отправки иностранных космонавтов.

А ранее Life.ru сообщал, что Роскосмос планирует первый полёт нового пилотируемого корабля в 2028 году. Судно уже прошло статические и динамические испытания, а впереди — парашютные испытания, в ходе которых макет будут сбрасывать с вертолёта.