Роскосмос планирует первый полёт нового пилотируемого корабля в 2028 году

Первый полёт перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) намечен на 2028 год. Об этом сообщил заместитель гендиректора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«По существующим сейчас планам, в 2028 году этот корабль должен приступить к полётам в космос», — сказал Крикалёв на дискуссионной панели в РАНХиГС.

Он уточнил, что корабль уже прошёл статические и динамические испытания, а впереди — парашютные испытания, в ходе которых макет будут сбрасывать с вертолёта. Крикалёв подчеркнул, что новый корабль не создаётся как замена «Союзам», которые сейчас летают к Международной космической станции. У него другие задачи — он предназначен для полётов за пределы земной орбиты.

Ранее сообщалось, что с 6 по 12 апреля 2026 года во всех регионах России пройдёт первая ежегодная Неделя космоса, приуроченная к 65-летию полёта человека в космос. Мероприятия откроются 6 апреля тематическими занятиями в школах, где школьникам расскажут о роли космических технологий и пути в космонавты. На следующий день главной площадкой станет Национальный космический центр имени Валентины Терешковой, где при поддержке общества «Знание» пройдёт просветительский марафон с участием экспертов.