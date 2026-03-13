В России в апреле запустят первую в истории Неделю космоса

Масштабный фестиваль, посвящённый 65-летию полёта человека в космос, охватит все регионы России с 6 по 12 апреля 2026 года. Соответствующий указ о проведении первой ежегодной Недели космоса был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 декабря, и теперь празднование Дня космонавтики приобретает беспрецедентный размах. Подробности предстоящих гуляний журналистам рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».

Курируют проведение ивентов Правительство РФ и госкорпорация «Роскосмос», также к процессу подключились бизнес-структуры и общественные институты.

Старт неделе дадут 6 апреля тематические занятия в школах. На «Разговорах о важном» детям объяснят, что космические технологии давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни, и расскажут о том, какой путь нужно пройти, чтобы попасть в отряд космонавтов.

7-го числа главной фестивальной локацией станет Национальный космический центр имени Валентины Терешковой. Здесь при поддержке Российского общества «Знание» развернётся просветительский марафон с участием известных экспертов.

«8 апреля в рамках Дня инженера на отраслевой форуме активной молодёжи «Роскосмоса» «Команда Будущего» на площадке Московского авиационного института более 200 молодых сотрудников ракетно-космической отрасли будут участвовать в мастер-классах, лекциях, и проектных сессиях», — рассказали в пресс-службе.

9-го апреля в Национальном центре «Россия» состоится Российский Космический Форум. Площадка объединит чиновников, учёных, предпринимателей и лидеров мнений для обсуждения развития отрасли. Оператором выступает Фонд Росконгресс при содействии Правительства РФ, а попасть на мероприятия можно через официальный сайт форума.

В этот же день на большие экраны выходит картина «Моя собака — космонавт» о мальчике и его четвероногом друге Белке. Плюс к этому Ассоциация кинопрокатчиков анонсировала бесплатный показ документального фильма «Гагарин. Обнимая мир» в трёхстах кинотеатрах по всей стране.

Музыкально-технологическое шоу «Первые в космосе. Cosmo Night» запланировано на 10 апреля в VK Stadium. Совместный проект «Роскосмоса» и Радио DFM предложит гостям уникальные постановки, напоминающие о ключевых открытиях эпохи.

Активных граждан ждут 11 апреля на флешмобе «Старт к звёздам». Совместная инициатива «Роскосмоса» и движения «Здоровое Отечество» охватит 12 регионов, где участникам предложат спортивные развлечения, привязанные к легендарным цифрам: 65 лет, 108 минут и 28 тысяч км/ч — скорость «Востока-1». О старте регистрации будет объявлено дополнительно.

«12 апреля – День космонавтики. Главный праздник недели космоса. В этот день мы чествуем и вспоминаем всех покорителей космоса, сотрудников и ветеранов отрасли. Всех, кто своим трудом, смелостью и самоотверженностью совершает эпохальные открытия, воплощает мечты поколений», — отдельно отметили представители «Роскосмоса».

Научная программа Недели включает мероприятия РАН, Молодёжный инженерный конгресс в МГТУ имени Баумана и региональные форумы. Также в эти дни пройдёт серия диктантов, а также 12 апреля на ВДНХ состоится самое масштабное тестирование — «Космический диктант».

Отдельным пунктом значится Национальный гастрономический фестиваль «Первые в космосе», который растянется на весь апрель. Рестораны из 18 регионов подготовили авторские сеты из трёх блюд и напитка. Проект реализуется «Роскосмосом» совместно с Институтом гастрономии СФУ и агентством «Просто космос».

«Это первый в России масштабный проект, который представляет тему космоса через гастрономию», — подчеркнули представители пресс-службы.

Ранее Life.ru рассказывал, что космонавты возвращаются домой не только с научными данными, но и с трогательными сувенирами для самых близких. Алексей Зубрицкий поделился историей, что привёз детям с орбиты. На встрече, приуроченной к пятому открытому отбору в отряд космонавтов, он рассказал, что брал с собой на борт МКС две мягкие игрушки. Для дочери — звёздочку, для сына Льва — маленького львёнка.