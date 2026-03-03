Космонавт Зубрицкий привёз дочери звезду с неба, а сыну — львёнка с МКС

Космонавты возвращаются домой не только с научными данными, но и с трогательными сувенирами для самых близких. Алексей Зубрицкий поделился историей, что привёз детям с орбиты. На встрече, приуроченной к пятому открытому отбору в отряд космонавтов, он рассказал, что брал с собой на борт МКС две мягкие игрушки. Для дочери — звёздочку, для сына Льва — маленького львёнка.

«Дочери я взял мягкую звёздочку. Папа ей «привёз звезду с неба». Сына зовут Лев. Я ему свозил в космос и привёз с Международной космической станции маленькую игрушку-львёнка. Это вот памятные сувениры на всю жизнь», — поделился космонавт.

Экипаж корабля «Союз МС-27» работал на станции с апреля по декабрь 2025 года. За 245 суток Зубрицкий вместе с коллегами провёл десятки экспериментов и дважды выходил в открытый космос.

Напомним, экипаж космического корабля «Союз МС-27» вернулся на Землю после полугодовой работы на МКС: спускаемый аппарат с космонавтами Роскосмоса Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом НАСА Джонатаном Кимом совершил мягкую посадку в расчётном районе Казахстана. Как сообщается, приземление произошло у города Жезказган, к месту посадки оперативно выдвинулась группа спасателей для помощи экипажу.