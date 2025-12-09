Путин в Индии
9 декабря, 05:30

Экипаж корабля «Союз МС-27» с двумя россиянами и американцем вернулся на Землю

Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Джонатан Ким. Обложка © Wikipedia / Tatarstan.ru / Bill Ingalls / Bill Stafford

Экипаж космического корабля «Союз МС-27» успешно вернулся на Землю после полугодовой работы на Международной космической станции. На борту находились два российских космонавта и один американский астронавт.

Спускаемый аппарат с космонавтами Роскосмоса Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким, а также астронавтом НАСА Джонатаном Кимом совершил мягкую посадку в расчётном районе на территории Казахстана. К месту приземления оперативно выдвинулась группа спасателей для помощи экипажу.

«Сегодня в 08:04 мск спускаемый аппарат корабля «Союз МС-27» с космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Джонатаном Кимом приземлился в районе города Жезказган», говорится в сообщении.

На МКС приготовили торт для экипажа «Союза МС-27», который возвращается на Землю

А ранее китайская ракета-носитель «Чанчжэн-8А» успешно запустила на орбиту очередную партию спутников для создания национальной системы глобального интернет-покрытия. Запуск осуществляется в рамках программы SatNet, которая предусматривает создание группировки из 13 тысяч аппаратов для обеспечения широкополосного Интернета, поддержки цифровой экономики и национальной безопасности.

