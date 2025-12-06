Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 декабря, 11:18

Китайская ракета вывела на орбиту группу интернет-спутников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxal Tamor

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-8А» успешно запустила на орбиту очередную партию спутников для создания национальной системы глобального интернет-покрытия. Об этом сообщило официальное издание China Daily.

Старт состоялся с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 15:53 по пекинскому времени. Спутники успешно вышли на заданную орбиту. Запуск осуществляется в рамках программы SatNet, которая предусматривает создание группировки из 13 тысяч аппаратов для обеспечения широкополосного Интернета, поддержки цифровой экономики и национальной безопасности.

Ранее сообщалось о переносе посадки пилотируемого корабля «Шэньчжоу-20» с орбитальной станции «Тяньгун» из-за риска столкновения с мелким космическим мусором. По предварительным данным, аппарат мог подвергнуться воздействию микрообъекта, в связи с чем специалисты проводят углублённый анализ ситуации и оценку возможных рисков.

