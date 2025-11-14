Застрявший на орбите экипаж китайского «Шэньчжоу-20» вернулся на Землю

Китайский космический корабль «Шэньчжоу-21» успешно завершил свою миссию, приземлившись на полигоне Дунфэн на севере Китая. На борту находился экипаж, который ранее находился на орбите на корабле «Шэньчжоу-20». Как передаёт Центральное телевидение Китая, на Землю благополучно вернулись астронавты Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе.

«14 ноября 2025 года в 11:14 по пекинскому времени (6:14 по мск) пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-21» успешно отделился от космической станции», — указано в сообщении телеканала.

Телеканал также проинформировал, что в ходе детальной проверки была обнаружена небольшая трещина в иллюминаторе возвращаемого модуля корабля «Шэньчжоу-20». Предполагается, что причиной повреждения стало столкновение с космическим мусором. В связи с этим, «Шэньчжоу-20» останется на орбите для проведения необходимых испытаний.

Экипаж космического корабля «Шэньчжоу-20», состоящий из трёх человек, прибыл на станцию 24 апреля. Возглавляет команду Чэнь Дун, для которого это уже третий космический полёт. Для космонавтов Чэнь Чжунжуя и Ван Цзе это первый опыт полёта в космос. До того как стать космонавтами, Чэнь Чжунжуй служил в ВВС в качестве пилота, а Ван Цзе занимался инженерной деятельностью в Китайской академии космических технологий.

Ранее сообщалось, что посадка пилотируемого корабля «Шэньчжоу-20» с орбитальной станции «Тяньгун» была перенесена в связи с риском столкновения с мелким космическим мусором. Аппарат, предположительно, подвергся воздействию микрообъекта, и в настоящее время специалисты проводят углублённый анализ и оценку рисков. Для обеспечения безопасности космонавтов и успеха миссии было принято решение о переносе возвращения корабля, изначально запланированного на 5 ноября.