«Шэньчжоу-20» с тайконавтами застрял на орбите из-за космического мусора

Посадка пилотируемого корабля «Шэньчжоу-20» с орбитальной станции «Тяньгун» перенесена из-за возможного столкновения с мелким космическим мусором. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на управление программы пилотируемых полетов КНР.

По данным ведомства, аппарат предположительно подвергся воздействию микрообъекта. Сейчас проводится углублённый анализ и оценка рисков.

«Для обеспечения безопасности и здоровья космонавтов, а также полного успеха миссии было принято решение о переносе миссии по возвращению «Шэньчжоу-20», первоначально запланированной на 5 ноября», — сказано в сообщении.

На фоне задержки Китай запустил «Шэньчжоу-21» с новой тройкой космонавтов. Тем временем экипаж «Шэньчжоу-20» продолжит работу на борту станции до принятия окончательного решения по посадке.

Экипаж «Шэньчжоу-20» прибыл на «Тяньгун» 24 апреля. Командиром стал Чэнь Дун, для которого этот полёт уже третий (ранее — «Шэньчжоу-11» и «Шэньчжоу-14»). Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе совершают свой дебют в космосе. Первый тайконавт пришёл из ВВС, а второй раньше был инженером из Китайской академии космических технологий.

Напомним, что космический корабль «Шэньчжоу-20» был запущен к китайской орбитальной станции 24 апреля 2025 года с космодрома Цзюцюань. Тогда планировалось, что космонавты вернутся на родную планету к концу октября.