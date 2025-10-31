Россия и США
31 октября, 17:52

Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-21» с мышами на борту

Обложка © Х / fr_presstv

Китайский космический корабль «Шэньчжоу-21» с тремя астронавтами на борту отправился на орбиту. Об успешном запуске сообщает Центральное телевидение Китая. Старт был дан сегодня, 31 октября, в 23:44 (18:44 по Москве).

Старт корабля КНР. Видео © Х / fr_presstv

Запуск был осуществлён с космодрома Цзюцюань (Северный Китай), корабль стартовал при помощи ракеты-носителя CZ-2F. Экипаж должен прибыть на китайскую орбитальную станцию, где сменит своих предшественников, находящихся там уже полгода. В состав нового экипажа вошли командир Чжан Лу, бортинженер У Фэй и специалист по полезной нагрузке Чжан Хунчжан. Астронавты проведут на станции 6 месяцев и сделают за это время 27 научных эксперимента.

Кроме того, на борту корабля находятся четыре подопытных мыши. Китайские учёные хотят изучить влияние на них условий пребывания на орбите, а также совершить с ними ряд экспериментов. Особенно внимательно планируется понять вопрос влияния стресса на живые организмы.

Life.ru уже писал, что Китай планирует запустить пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-21» с тремя тайконавтами на борту к национальной орбитальной станции. Сейчас там работают три тайконавта миссии «Шэньчжоу-20» — командир экипажа Чэнь Дун, а также Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе, прибывшие на орбиту 25 апреля и готовящиеся к возвращению на Землю.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Китай
  • Новости науки
  • Научпоп
