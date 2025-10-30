Китай готовится к запуску нового экипажа к своей орбитальной станции

Китай планирует запустить пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-21» с тремя тайконавтами на борту к национальной орбитальной станции. Это произойдёт 31 октября, сообщил официальный представитель Управления программы пилотируемых космических полётов КНР Чжан Цзинбо на пресс-конференции, проходящей в районе космодрома Цзюцюань, откуда будет произведён запуск.

«Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-21» с тремя тайконавтами будет запущен 31 октября в 23:44 по пекинскому времени (18:44 мск)», — сообщил он.

Запуск тайконавтов осуществят ракетой-носителем CZ-2F («Чанчжэн-2-эф»). В настоящее время на станции работают три тайконавта миссии «Шэньчжоу-20» – командир экипажа Чэнь Дун, а также Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе, прибывшие на орбиту 25 апреля и готовящиеся к возвращению на Землю.

По словам Чжана Цзинбо, экипаж миссии «Шэньчжоу-21» возглавит Чжан Лу, бортинженером станет У Фэй, а специалистом по полезной нагрузке – Чжан Хунчжан.

Китайская орбитальная станция, расположенная на высоте около 400 км, рассчитана на постоянное пребывание трёх человек, с возможностью кратковременного увеличения до шести во время ротации экипажей. Комплекс Т-образной формы (в будущем планируется расширение до крестообразной) имеет три стыковочных узла и шлюз для выходов в открытый космос, его масса составляет 66 тонн, а объём отсеков достигает 110 куб. м. С 2022 года станция функционирует в штатном режиме и активно участвует в реализации международных космических проектов.

