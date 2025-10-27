В МИД России заявили о риске превращения космоса в «плацдарм войны» из-за США

Американская разработка передовой системы противоракетной обороны «Золотой купол» может рассматриваться как показатель стратегического курса США на милитаризацию космоса. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

«Видим возрастающие риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны. Ряд государств Запада открыто реализует курс на размещение оружия в космосе», — сказал Воронцов в ходе заседания первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Он указал на американский проект «Золотой купол» как на пример. Этот проект предусматривает комплексное развитие противоракетной обороны (ПРО), в том числе с использованием перехватчиков, размещенных на орбите. По мнению дипломата, такая инициатива чревата серьёзным нарушением баланса сил и может спровоцировать космическую гонку вооружений.

Ранее стало известно, что в Соединённых Штатах активизировались усилия по созданию системы противоракетной обороны, получившей название «Золотой купол». Утверждается, что американские военные эксперты в срочном порядке разрабатывают эту систему для противодействия угрозам, связанным с дальнобойными вооружениями. Президент США, по сообщениям СМИ, видит в «Золотом куполе» важный инструмент защиты, сравнимый с израильской системой «Железный купол», и придаёт ему особое значение в контексте национальной безопасности.