В США экстренно начали разработку «Золотого купола»

Американские военные эксперты в срочном порядке работают над созданием системы противоракетной обороны под названием «Золотой купол», которая предназначена для защиты страны от дальнобойных атак. Президент США Дональд Трамп считает, что разработка этой системы, аналогичной израильскому «Железному куполу», является одним из ключевых направлений в области национальной безопасности. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники.

Согласно информации, Трамп планирует реализовать проект «Золотого купола» даже при возможном сокращении бюджета Министерства обороны. Он поручил включить необходимые расходы в бюджет на 2026–2030 годы и заявил о готовности предоставить любое необходимое финансирование.

Тем не менее один из источников телеканала отметил, что в Белом доме пока нет чёткого плана относительно того, как будет выглядеть и функционировать новая система. На данный момент «Золотой купол» остаётся лишь концепцией, обсуждаемой на общем уровне.