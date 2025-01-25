«Выполним миссию президента»: Новый глава Пентагона анонсировал большую перезагрузку ВС США

Восстановление воинского духа, модернизация армии и усиление сдерживания угроз станут главными приоритетами для Пентагона в ближайшие годы. Об этом заявил новый министр обороны США Пит Хегсет в своём первом обращении к вооружённым силам страны.

Хегсет уточнил, что ведомство также сосредоточится на повышении стандартов службы и укреплении единства в ВС. Оборонная промышленность же будет реформирована для упрощения закупок и ускорения внедрения новых технологий.

«Мы останемся самой сильной и смертоносной военной силой в мире», — заявил Хегсет.

Среди приоритетов он также выделил сотрудничество с союзниками, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. Наконец, глава Пентагона выразил поддержку политике президента Дональда Трампа по завершению военных конфликтов и сосредоточению на ключевых угрозах. Кроме того, Хегсет заверил, что забота о военнослужащих и их семьях станет одной из его главных задач.

«Мы будем стоять плечом к плечу, чтобы ответить на вызовы времени. Вместе мы выполним миссию президента — сдержать войну, а при необходимости победить и уничтожить врагов», — резюмировал глава оборонного ведомства.