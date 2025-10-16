Российские космонавты вышли в открытый космос для установки аппаратуры

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий начали первый в 2025 году выход в открытый космос с МКС. Трансляцию ведёт «Роскосмос». Цель выхода — монтаж и ввод в эксплуатацию уникального оборудования для выращивания полупроводников.

В течение 5 часов 38 минут Рыжиков и Зубрицкий смонтировали снаружи модуля «Наука» комплекс аппаратуры «Экран-М». Этот выход стал вторым для Рыжикова и первым для Зубрицкого. Во время работы космонавты демонтировали камеру HRС с модуля «Звезда», очистили один из иллюминаторов и сняли кассету-контейнер с модуля «Поиск». Операции выполнены при помощи руки-манипулятора ERA.

Специалисты «Роскосмоса» сообщили, что космонавты завершили установку комплекса научной аппаратуры и убедились в его работоспособности. Отмечается, что космонавты работают в новейших скафандрах «Орлан-МКС» производства НПП «Звезда». Рыжиков использует скафандр №7 с красными лампасами, Зубрицкий — скафандр №6 с синими. В Институте физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН подчёркивают, что у эксперимента «Экран-М» нет аналогов в мире.

В комплексе «Экран-М» отработают технологию создания высокочистых плёнок арсенида галлия, используемых в солнечных батареях. Успех эксперимента откроет путь к проектированию орбитальных мини-фабрик для производства фотоэлементов в космосе.

Ранее российские космонавты с борта МКС впервые записали тифлокомментарий, предназначенный для людей с нарушениями зрения. Специалисты подробно описали виды Земли с орбиты. Текст был подготовлен с участием экспертов программы «Особый взгляд». Сергей Рыжиков поделился тем, насколько хрупкой кажется планета из космоса. До конца 2025 года планируется выпустить серию роликов с тифлоописаниями старта ракеты с космодрома «Байконур» и интерьеров модулей МКС, которые будут размещены на портале «Особый взгляд».