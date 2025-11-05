Китайские астронавты пожарили шашлык на космической станции

Китайские тайконавты на орбитальной станции «Тяньгун» впервые в истории космических полётов приготовили шашлык с помощью специального оборудования. Об этом свидетельствует видео вкусного обеда, распространившееся в китайских социальных сетях.

Китайские тайконавты впервые приготовили шашлыки на орбите. Видео © Х / Bill Liu

Экипажи кораблей «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21» использовали новую духовую печь для приготовления куриных крылышек и стейка, готовка заняла всего 28 минут. Разработка устройства велась с учётом опыта международных космических миссий и позволила обеспечить безопасный равномерный нагрев без образования дыма.

Расширение кулинарных возможностей является частью программы по улучшению бытовых условий во время длительных экспедиций — сейчас рацион тайконавтов включает более 190 различных блюд.

Ранее сообщалось, что посадка пилотируемого корабля «Шэньчжоу-20» с орбитальной станции «Тяньгун» была перенесена в связи с риском столкновения с мелким космическим мусором. Аппарат, предположительно, подвергся воздействию микрообъекта, и в настоящее время специалисты проводят углублённый анализ и оценку рисков. Для обеспечения безопасности космонавтов и успеха миссии было принято решение о переносе возвращения корабля, изначально запланированного на 5 ноября.