На МКС приготовили торт для экипажа «Союза МС-27», который возвращается на Землю

Экипаж Международной космической станции провёл прощальное мероприятие для космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого и астронавта НАСА Джонатана Кима. В Telegram-канале Роскосмоса показали торт с цифрой 73, обозначающей 73-ю длительную экспедицию МКС.

Торт. Видео © Telegram / Роскосмос

«В бытовом отсеке «Союза МС-27» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Джонатан Ким проконтролируют герметичность переходных люков и наденут аварийно-спасательные скафандры «Сокол-КВ2», после чего перейдут в спускаемый аппарат корабля, закроют люк в бытовой отсек и проверят герметичность люка и скафандров», — говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.

Отстыковка от узлового модуля «Причал» запланирована на 04:41 мск. После перехода в автономный полёт корабль включит двигатели на торможение примерно в 07:10 мск. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 08:04 мск в 146 км юго-восточнее Жезказгана в Казахстане.

