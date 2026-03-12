Владимир Путин
12 марта, 13:18

Россиянам с плохим зрением, татуировками и обувью больше 47-го не попасть в космос

Роскосмос раскрыл неожиданные причины отказа в отборе в космонавты

Обложка © Роскосмос

Роскосмос напомнил о требованиях к кандидатам, которые хотят попасть в отряд космонавтов. Несмотря на развитие технологий и расширение списка профессий, часть критериев при отборе остаётся жёсткой.

Одним из препятствий может стать плохое зрение. Также в числе ограничений названы искривление носовой перегородки, татуировки и слишком большой размер обуви — больше 47-го.

При этом с татуировками есть оговорка. Комиссия может допустить небольшие изображения, если они скрыты одеждой, не превышают трёх сантиметров в диаметре и представляют собой, например, обозначение группы крови или буквенную символику.

Но даже в таком случае после успешного прохождения отбора такие отметки придётся удалить. То есть поблажка действует только на начальном этапе комиссии.

В Роскосмосе подчёркивают, что будущий космонавт должен соответствовать не только профессиональным, но и строгим медицинским и физическим требованиям.

Таким образом, увидеть Землю в иллюминаторе смогут лишь те кандидаты, которые пройдут полный отбор по здоровью, подготовке и параметрам, важным для работы в космосе.

Ранее Life.ru рассказывал, что космонавты возвращаются домой не только с научными данными, но и с трогательными сувенирами для самых близких. Алексей Зубрицкий поделился историей, что привёз детям с орбиты. На встрече, приуроченной к пятому открытому отбору в отряд космонавтов, он рассказал, что брал с собой на борт МКС две мягкие игрушки. Для дочери — звёздочку, для сына Льва — маленького львёнка.

Марина Фещенко
