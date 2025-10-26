Кофе подмышкой, консервы в карманах: Космонавт Джанибеков рассказал Life.ru, почему на орбите хочется горячего

Дважды Герой Советского Союза, лётчик‑космонавт Владимир Джанибеков в беседе с Life.ru поделился личными ощущениями после пяти полётов в космос: от сна и быта до того, что так и не удалось рассмотреть с орбиты. Он рассказал, почему на станциях хочется «горячего», как заваривать чай подмышкой, чем космический корабль пахнет для опытного пилота и как тренажёры стирают грань с реальным аппаратом.

Владимир Джанибеков рассказал о своих полётах в космос. Видео © Life.ru

Владимир Александрович, в первую очередь хотелось бы узнать, что космонавтам снится на орбите во время отдыха?

В целом, если что-то и снится, то всё то же самое, что и на Земле. Никаких принципиальных отличий нет. Но сны бывают редко.

То есть на орбите сон обычно не запоминается?

У меня в основном были недлительные полёты — там, как говорится, не до сна. В третьем полёте было тяжело из‑за ремонта, больше боролись с бессонницей. Ничего особенного не вспомню.

Скучали по какой-то еде, которой не хватало на орбите?

Я с 11 лет в казарме, в армии, поэтому особых предпочтений не сложилось: что есть — то есть, вопросов не было. Единственное — в пятом полёте было холодно, не хватало чего‑нибудь горячего.

Хотелось, как на Земле, — горячего блюда?

Чай, кофе завариваешь подмышкой, консервы подогреваешь в карманах. Есть ещё лампа дневного света тёплая, но карманы теплее. Да и к лампочке особо ничего не приклеишь, чтобы подогреть.

Есть ли места на Земле, которые с орбиты так и не удалось рассмотреть, но очень хотелось?

Таких мест много. Наклонение орбиты таково, что свою страну мы по большому счёту почти и не видим. Хотелось взглянуть на Москву, Подмосковье сверху — чтобы родные места как на ладони. И ещё — полярные районы. Когда наш корабль «Седов» застрял во льдах Антарктиды, особенно хотелось увидеть это с орбиты, но всё оставалось на горизонте.

И последний вопрос. Чем пахнет космический корабль? На что похож этот запах?

Пахнет тренажёром. Тренажёры сделаны настолько хорошо, что при предстартовой «отсидке», садясь в корабль, я даже засомневался — он настоящий или тренажёр. Запахи технические, знакомые, ничего необычного. Когда много лет тренируешься, этот аромат становится почти «домашним».

