Монгольский космонавт Гуррагча рассказал Life.ru, чем пахнет космос и что снится на орбите

Герой Советского Союза и первый монгольский космонавт Жугдэрдэмидийн Гуррагча в беседе с Life.ru рассказал о бытовых ощущениях полёта — еде, запахах и самых напряжённых этапах миссии. Он поделился, чего не хватало на орбите, какими бывают сны в невесомости и каким был первый глоток воздуха после посадки, а также сравнил взлёт и приземление по уровню ответственности.

Жугдэрдэмидийн Гуррагча ответил на вопросы Life.ru. Видео © Life.ru

Можете сказать, по какой еде скучают космонавты, находясь на орбите?

Жугдэрдэмидийн Гуррагча: Национальной.

А что вам больше всего не понравилось или чего не хватало?

Жугдэрдэмидийн Гуррагча: У монголов много мясных блюд. Есть и особенное — сушёное мясо, которое широко используют в Монголии. Мы даже брали его с собой в полёт.

На орбите не хватало, да?

Жугдэрдэмидийн Гуррагча: Да. С собой было немного, но всё же хотелось больше.

А что снится космонавтам на орбите?

Жугдэрдэмидийн Гуррагча: Думаю, по‑разному. Мне часто снилось, что я дома, у родителей. Не помню, были ли это цветные или чёрно‑белые сны, но они приходили регулярно.

Земля — всё равно дом.

Жугдэрдэмидийн Гуррагча: Конечно.

Для тех, кто не был внутри космического корабля, интересно — чем он пахнет?

Жугдэрдэмидийн Гуррагча: Стараются, чтобы запаха не было: всё чисто, без мусора и посторонних ароматов. Но при возвращении, на высоте около 5,5 километра, открывается клапан выравнивания давления, и в кабину входит земной воздух. Он немного иной по запаху — немного «загорелый», но это наш, земной, привычный воздух, наша атмосфера.

Он уже с запахом?

Жугдэрдэмидийн Гуррагча: Ну конечно, да.

Что переживается сильнее — взлёт или посадка? На каком этапе ответственность выше?

Жугдэрдэмидийн Гуррагча: И взлёт, и посадка — очень ответственные моменты. Во время старта экипаж внимательно контролирует систему — что, где и как работает. При возвращении программа тоже ведёт процесс, но человеку всё равно приходится вмешиваться, если что‑то идёт не так. Для этого и существует командир экипажа.

